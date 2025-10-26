गल्लोगल्ली माजलेत भाई
पिंपरी, ता. २६ : किरकोळ वादातून दादागिरी, धमक्या; टोळक्याची मुजोरीचे प्रकार शहरात वाढत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
‘आम्ही या भागातील भाई आहोत,’ असे सांगत लोकांना धमकावण्याचे प्रकारही दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत ल काही दिवसांत विविध ठिकाणी कोयते, दांडके हवेत फिरवित दहशत पसरविण्याचेही प्रकार घडले आहेत.
चार-पाच जणांचे टोळके रस्त्यावर येते, शिवीगाळ करते, धमक्या देत कोयते हवेत फिरविते. याशिवाय रस्त्यावर वाहन चालविताना किरकोळ धक्का लागला, नुसते बघितले तरी मारहाण केली जाते. सोशल मीडियावरूनही वाद होताच मारहाण केली जाते. जबरदस्तीने पैसे वसूल करण्याचे प्रकारही घडत आहेत. यात प्रामुख्याने तरुणांचे प्रमाण जास्त आहे. टोळ्यांतील काही जण नागरिकांना फोनवरून धमक्या देतात, घराजवळ येऊन गोंधळ घालतात. सोशल मीडियावर अप्रत्यक्ष इशारे देण्याचेही प्रकार समोर आले आहेत.
काही तरुण समाज माध्यमांवर भाईगिरीचे फोटो व व्हिडिओ पोस्ट करतात. यामुळेही प्रत्यक्ष गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळते.
गेल्या दीड महिन्यातील काही प्रकार
३ सप्टेंबर : भोसरीतील खंडेवस्तीत ११ जणांच्या टोळक्याकडून कोयत्याने वाहनांची तोडफोड
५ सप्टेंबर : चिखलीतील जाधववाडीत पाच जणांच्या टोळक्याची धमकी
८ सप्टेंबर : पिंपरीतील विद्यानगर परिसरात ‘भाईच्या बर्थडेसाठी सगळ्यांनी पैसे द्या,’ अशी लोकांना धमकी देत कोयते फिरविले
९ सप्टेंबर : चिंचवडमधील एका व्यावसायिकाकडे दरमहा खंडणीची मागणी, नकार दिल्याने कोयत्याने वार
१० सप्टेंबर : निगडीतील ओटास्कीम परिसरात टोळक्याने कोयता व वस्तऱ्याने तरुणावर वार करून दोन मोबाईल लुटले, नंतर कोयता व वस्तरा दाखवून लोकांमध्ये दहशत पसरविली
२२ सप्टेंबर : तळेगाव दाभाडेमध्ये पैशाच्या कारणावरून तरुणाला बेदम मारहाण, धमकावण्यासाठी कोयता फिरविला
२५ सप्टेंबर : जुन्या भांडणातून अल्पवयीन मुलावर टोळक्याचे कोयत्याने वार
७ ऑक्टोबर : चिंचवडमधील अजंठानगर येथे आरोपीने कोयते हवेत फिरवून दहशत पसरविली
८ ऑक्टोबर : म्हाळुंगे येथे गाडीला साइड न दिल्याच्या कारणावरून चौघांची तरुणाला दांडके व कोयत्याने मारहाण
१६ ऑक्टोबर : चिंचवड येथे एकाने महिलेवर चाकूने वार, घटनास्थली जमा झालेल्या लोकांना चाकूचा धाक दाखविला
१८ ऑक्टोबर : चिखलीतील कुदळवाडी येथे टोळक्याचा तिघांवर प्राणघातक हल्ला
शहरात शांतता राहण्यासाठी पोलिसांची गस्त सुरु असते. रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची सतत झाडाझडती घेतली जाते. सोशल मीडियावर अथवा इतर ठिकाणी हत्यारांचे प्रदर्शन करणाऱ्यांवर देखील कडक कारवाई केली जात आहे.
- डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा
