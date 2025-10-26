पिंपरी-चिंचवड
अल्पवयीन मुलेही सामील
हत्यार दाखवून दहशत पसरवणे, लूटमार, हाणामारी असे गंभीर गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांमध्ये अल्पवयीन मुलेही सामील असल्याचेही दिसते. अवघी पंधरा, सोळा, सतरा वर्षांची ही मुले हे अनेकदा गुन्हे करण्यासाठी सरसावलेली असतात. गुन्ह्यांमधील अल्पवयीन मुलांचे वाढते प्रमाण चिंतेची बाब ठरत आहे. अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पोलिसांकडून ‘दिशा’ उपक्रम राबविला जात आहे. तरीही शहराच्या विविध भागांत घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सामील होणाऱ्या अल्पवयीन मुलांचे प्रमाण कमी झालेले नाही.
