पिंपरीत फूल बाजारात घबाड षष्ठी उत्साहात
पिंपरी, ता. २७ ः दिवाळीनंतर पिंपरीतील फूल मार्केट येथील फूल विक्रेत्यांनी घबाड षष्ठी सोमवारी (ता.२७) परंपरागत पद्धतीने उत्साहात साजरी केली. यानिमित्त दुकानांना फुलांचे तोरण बांधून व दुकानांसमोर रांगोळी काढून सजावट केली होती. यावेळी वजन काटा, हिशेब वही, सुया, कैची आदी साहित्यांची पूजा करण्यात आली. त्यानंतर सत्यनारायण पूजा करून, फटाक्यांची आतषबाजी आणि कामगारांना बोनस व मिठाईचे वाटप करण्यात आले.
घबाड षष्ठी हा सण फूल विक्रेत्यांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो, कारण तो त्यांच्या व्यवसायाशी निगडित आहे. यावेळी शेतकरी व कामगार यांना वर्षभराचे थकबाकी देवून व्यवहार सुरळीत करण्यात आला. फूल बाजारात सणासुदीच्या काळात ग्राहक असल्याने फूल विक्रेते त्यांच्या दुकानाची पूजा घबाड षष्ठी या मुहूर्तावर दरवर्षी साजरी करतात.
किरकोळ फूल विक्री सुरु
व्यवसायात वृद्धी व्हावी, याकरिता दिवाळीनंतर फूल विक्रेत्यांकडून घबाड षष्ठी साजरी केली जाते. याअंतर्गत वर्षभर साथ देणाऱ्या दुकानातील साहित्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत, सकाळीच या साहित्याचे परंपरेनुसार पूजन करण्यात आले. दरम्यान, घबाड षष्ठी निमित्त फूल खरेदी विक्रीचे व्यवहार बंद असतात. मात्र, छटपूजेनिमित्त उत्तर भारतीयांची गैरसोय होऊ नये, याकरिता पिंपरी-शगुन चौकातील फूल विक्रेत्यांनी किरकोळ फूल विक्री सुरु ठेवली होती.
दररोज हजारो रुपयांची उलाढाल
फूल विक्रेते आणि फूल उत्पादक शेतकरी यांच्यात वर्षभरात होत असलेल्या खरेदी विक्री व्यवहारात दररोज हजारो रुपयांची उलाढाल होत असते. या व्यवहारात विक्रेत्यांकडे देणी बाकी असते. शेतकऱ्यांची वर्षभरातील ही देणी यादिवशी चुकती केली जाते. त्यामुळे सोमवारी सकाळी लाखो रुपयांची देणी चुकती करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांना मिठाईचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे, उपबाजार पिंपरी चिंचवड फूल बाजार, आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष माऊली केमसे, प्रवीण बुर्डे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभागप्रमुख राजू शिंदे, मातोश्री सप्तश्रृंगी पुष्प भांडार गाळ्याचे मालक गणेश आहेर, फूल बाजाराचे माजी अध्यक्ष राजकुमार मोरे, नितीन रासकर, संजय बोडके, शिवाजी सस्ते, शहाजी राक्षे, मीना आहेर आदींसह शहरातील सर्व फूल विक्रेते उपस्थित होते.
