शिष्यवृत्ती परीक्षेतील अचानक बदलाने गोंधळ

पिंपरी, ता. २७ : राज्य सरकारने प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत बदल केला. या निर्णयामुळे संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. नव्या आदेशानुसार, चौथी आणि सातवीच्या परीक्षा एप्रिल किंवा मेमध्ये घेण्यात येतील. तर, पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षा फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात होतील. मात्र, दिवाळी सुटीत अचानक जाहीर झालेल्या या बदलांमुळे शाळांच्या वार्षिक नियोजनात गोंधळ निर्माण झाला आहे. तर, दोनवेळा शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यामुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रावस्थेत आहेत.
इयत्ता पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी या परीक्षा २०१६ पासून घेतल्या जातात. पण, परीक्षेचा स्तर बदलानंतर विद्यार्थीसंख्या घटल्याचे निरीक्षण राज्य सरकारने नोंदवले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी नवा बदल करण्यात आल्याचा दावा या आदेशात करण्यात आला आहे. त्यानुसार, अधिकच्या तासिका घेऊन सराव चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. यंदा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा होईल, त्यानंतर एप्रिल महिन्यात चौथी व सातवीची परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘‘शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबतचे धोरणात्मक निर्णय जून-जुलैमध्ये घ्यावेत. त्या काळात शाळांचे नियोजन ठरते. आता अभ्यासक्रम अर्धवट असताना परीक्षा जवळ येणार आहे. मग, विद्यार्थ्यांना संपूर्ण तयारी कशी करता येईल, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.
- नीलेश गायकवाड, मुख्याध्यापक, जिजामाता माध्यमिक विद्यालय
आमच्या मुलाने आठवीच्या शिष्यवृत्तीची तयारी सुरू केली होती. पण, आता सातवीतच परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यांच्या नियमित अभ्यासाचे नियोजन कोलमडणार आहे. तर, कोणत्या विषयावर जास्त भर द्यायचा? याबाबत विद्यार्थ्यांमध्येही गोंधळ आहे.
- अलोक देशपांडे, पालक
