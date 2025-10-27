चार दिवसांत साडेपाच हजार टन कचरा संकलित
पिंपरी, ता. २७ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिवाळी काळात कचरा संकलनासाठी विशेष नियोजन केले. २० ते २३ ऑक्टोबर अशा चार दिवसांत सफाई कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र काम करीत तब्बल पाच हजार ६५८ टन कचरा संकलित केला.
दिवाळीत घरात केली जाणारी साफसफाई; बाजारपेठांतील खरेदीनंतर टाकली जाणारी खोकी, प्लॅस्टीकच्या पिशव्या; फटाके उडाल्यानंतर पडणारे जळके कागद, छोटे-मोठे पुठ्ठे, पुठ्ठ्यांचे गोलाकार भाग; सजावटीसाठी वापरले जाणारे साहित्य अशा विविध कारणांमुळे शहरातील कचऱ्याच्या प्रमाणात वाढ होते. त्यासाठी आरोग्य विभागाने विशेष नियोजन केले होते.
कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ३२ प्रभागांमध्ये स्वच्छता कर्मचारी, घंटागाड्या आणि वाहने २४ तास कार्यरत होती. या काळात दररोज सरासरी १ हजार ४०० टनांहून अधिक कचरा संकलित करण्यात आला. फटाक्यांमुळे होणाऱ्या कचऱ्याचा स्वतंत्रपणे निपटारा करण्यात आला.
घरगुती साफसफाईमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी घंटागाड्यांची संख्या वाढविण्यात आली होती. नागरिकांनी घरगुती कचरा ओला व सुका असा वेगळा करून द्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून नागरिकांना करण्यात आले होते. त्यासाठी जनजागृती करण्यात आली.
विशेष साप्ताहिक मोहीम
दिवाळीनंतरही शहरात स्वच्छतेचा संकल्प कायम ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागाने विशेष साप्ताहिक स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणे, मंदिर परिसर, बाजारपेठा आणि फटाक्यांच्या विक्री झालेल्या भागांमध्ये अतिरिक्त स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत आहे. नागरिकांनीही या मोहिमेला सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेच्यावतीने करण्यात आले आहे.
---
दिवाळीच्या काळात कचरा वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याच्या व्यवस्थापनासाठी आरोग्य विभागाने नियोजन करून कार्यक्षम यंत्रणा उभारली होती. क्षेत्रीय कार्यालयांतील समन्वय, तातडीने वाहतूक व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांची तत्परता यामुळे ही मोहीम यशस्वी ठरली. नागरिकांचा स्वच्छतेकडे वाढलेला कल ही महापालिकेसाठी सकारात्मक बाब आहे.
- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
---
दिवाळीचा सण साजरा होत असताना कचऱ्याचे प्रमाण वाढले असले, तरीही महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरभर स्वच्छतेची मोहीम प्रभावीपणे राबविली. त्यामध्ये नागरिकांनी ओला-सुक्या कचऱ्याचे योग्य विलगीकरण करून महत्त्वाची साथ दिली. आगामी काळात सुद्धा नागरिकांनी आपले शहर स्वच्छ ठेवण्यास महापालिकेस सर्वतोपरी सहकार्य करावे.
- सचिन पवार, उपायुक्त, महापालिका
-----
