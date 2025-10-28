ओळख वाढवून सोनसाखळी लंपास
पिंपरी : महिलेशी ओळख वाढवून सोनसाखळी लंपास करण्यात आली. ही घटना चिखली येथील जाधववाडी भागात १६ सप्टेंबरला घडली. दीपक राजपुत (३८, कळंब, ता. आंबेगाव) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत महिलेने चिखली पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. दीपक याने मित्राच्या लग्नासाठी महिलेकडून सोनसाखळी घेतली. पण, ती परत दिली नाही. फिर्यादीने वारंवार फोन करून मागणी केली असता धमकी देत शिवीगाळ केली.
कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार जखमी
पिंपरी : कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार जखमी झाला. ही घटना रविवारी (ता.२६) दुपारी पुणे-नाशिक महामार्गावर मोशी येथे घडली. अजित जमादार (५३, तळेगाव दाभाडे) असे जखमी दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. याबाबत त्यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी या कार चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी हे भोसरीहून खेडकडे जात होते. दरम्यान, गोडाऊन चौकाजवळ अज्ञात कारचालकाने दुचाकीला मागून धडक दिली. यानंतर कारचालक पसार झाला.
कारच्या धडकेत मुलगा जखमी
पिंपरी : एका कारची दुसऱ्या कारला धडक बसली. या अपघातात लहान मुलाच्या पायाला जखम झाली. ही घटना बावधन परिसरात शनिवारी (ता. २५) दुपारी घडली. या प्रकरणात अमित जैन, रा. कोल्हापूर याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. सुरेश ठाकरे (४२, कोल्हापूर) यांनी बावधन पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. विराज सुरेश ठाकरे असे जखमी मुलाचे नाव आहे. फिर्यादी हे कुटुंबासह कारमधून कोल्हापूरकडे जात होते. बावधन परिसरात सातारा मार्गिकेवर क्रेटा कारने फिर्यादी यांच्या कारला धडक दिली.
भोसरीत तरुणाकडून कोयता जप्त
पिंपरी : कोयता घेऊन फिरणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई भोसरी गावजत्रा मैदानात सोमवारी (ता.२७) मध्यरात्री करण्यात आली. रोहित राजदेव चव्हाण (२१, रा. भोसरी) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिस अंमलदार अनिल जोशी यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
लग्नाच्या आमिषाने अत्याचार, तरुणाला अटक
पिंपरी : लग्नाचे आमिष दाखवून घटस्फोटित महिलेवर अत्याचार करणाऱ्याला वाकड पोलिसांनी दिल्ली येथे अटक केली. आलोक अजयकुमार पुरोहित (४३, शास्त्रीनगर, जयपूर) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपीने विवाहविषयक संकेतस्थळांवरून खोट्या ओळखीने अनेक महिलांची फसवणूक केल्याचे तपासात समोर आले आहे. दरम्यान, वाकड येथील महिलेने आरोपीविरुद्ध २७ सप्टेंबर रोजी फिर्याद दिली होती. आलोकने महिलेचे फोटो आणि व्हिडिओ काढून तिला धमक्या देत पैसे मागण्यास सुरुवात केली. तसेच तक्रार केल्यास फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली. पोलिसांनी तातडीने तपास करत आरोपीला बेड्या ठोकल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.