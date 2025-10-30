चऱ्होली-वडमुखवाडी रस्ताची दुरवस्था
पिंपरी, ता.२९ ः गुरु कृपा इंडस्ट्रीज अलंकापुरम रस्त्यावरील चऱ्होली-वडमुखवाडी येथील रस्त्याचे डांबरीकरण पूर्ण होऊन केवळ दोन महिने झाले तरीदेखील डांबरीकरण उखडल्याने रस्त्यावर खडी पसरली आहे. त्यामुळे दुचाकी घसरून अपघात होत आहेत. रस्त्याची दुरवस्था झाली असून अपघात टाळण्यासाठी तत्काळ रस्ता दुरुस्ती व पुन्हा डांबरीकरण करण्याची मागणी होत आहे. दुसरीकडे नागरीकांच्या पैशातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण वर्षभर नाही तर सहा महिनेही का टिकाव धरत नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या रस्त्यावर जागोजागी मोठे खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यावर दुचाकी स्लिप होणे, पादचारी अडखळणे यांसारखे लहान-मोठे अपघात वारंवार घडत आहेत. या रस्त्याचा वापर नागरिक, शालेय विद्यार्थी, कामगार नियमितपणे करतात. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सुरळीत वाहतुकीसाठी या रस्त्याची दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे.
डांबरीकरण केलेला रस्ता उखडल्यामुळे अपघातांचा धोका वाढणे, खड्डे पडणे, वाहतुकीला अडथळा येणे यासारख्या समस्या निर्माण होत आहे. तसेच वाहनांचे नुकसान होऊन दुरुस्तीचा खर्च वाढत आहे.
-निर्गुण थोरे, चऱ्होली
खड्ड्यांमुळे अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे, दुचाकी आणि सायकलस्वारांसाठी खड्ड्यांमुळे वाहनांचे नियंत्रण सुटून अपघात होतात. पावसाळ्यात खड्ड्यांमध्ये साचलेले पाणी डासांची पैदास वाढवते, त्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.
दयानंद पाटिल, चऱ्होली
