पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगत कचऱ्याचे ढीग
सोमाटणे, ता. १ ः द्रुतगती मार्गालगत टाकण्यात आलेल्या कचऱ्यामुळे पाळीव प्राणी व नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला असून रोगराई पसरण्याची शक्यता वाढली आहे.
उर्से येथील कारखान्यातील टाकाऊ कचरा, प्लॅस्टिक पिशव्या, थर्माकॉल, रबराचे तुकडे, लोखंडी तारा आदी कचरा पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगत टाकण्याचा प्रकार सुरु झाला आहे. यात आणखी भर पडते ती द्रुतगती मार्गालगतच्या हॉटेलमधील शिळे अन्नपदार्थ, भाज्या, फळे यांचा टाकाऊ भाग, कागद, पिशव्या यांची.
या कचऱ्याचे द्रुतगती मार्गालगत ढीग तयार झाले आहेत. सतत पडणाऱ्या पावसाने यातील अन्नपदार्थ कुजल्याने त्याची दुर्गंधी रस्त्यालगत पसरत आहे. त्यामुळे प्रवाशांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे, तसेच या कचऱ्यातुन रोगजंतू निर्माण होऊन रोगराई पसरण्याची शक्यता अधिक आहे. चौराई डोंगर परिसरात उर्सेतील शेतकरी त्यांची जनावरे चरण्यासाठी रस्त्यालगत सोडतात. ही जनावरे कचऱ्यातील अन्न पदार्थाबरोबर प्लॅस्टिकच्या पिशव्याही खातात. प्लॅस्टिकच्या पिशव्या पोटात गेल्याने जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. या कचऱ्यामुळे नागरिक व जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
टाकाऊ कचऱ्याचे वर्गिकरण करुन त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. हा कचरा कुजल्याने पाणी, माती, हवा यांचे
प्रदूषण होऊन रोगराई परसरते.
-डॉ. दिलीप सुर्यंवंशी, आरोग्य अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आढले.
रस्त्यालगत टाकलेल्या कचऱ्यात प्लॅस्टिक पिशव्यात असणारे शिळे अन्न पदार्थ जनवारे पिशव्यासह खाण्याची शक्यता असते, या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या जनावरांच्या शरीरात गेल्यास त्या शरीराबाहेर न पडता साठल्या जातात. त्यामुळे जनावरांचे पोट फुगते, अन्न पचन थांबते व वेळीच उपचार केले नाही तर जनावरांचा मृत्यू होतो.
-डॉ. सोनाली नाटकर, पशुवैद्दकिय अधिकारी चांदखेड.
