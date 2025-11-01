वाचक लिहीतात
स्मार्ट सिटी कामानंतर रस्त्यावर राडारोडा
यमुनानगर परिसरातील प्रमुख रस्त्यावर मागील दीड ते दोन महिन्यापूर्वी स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंतर्गत वृक्ष लागवड सुरू करण्यात आली आहे. यावेळी झालेला राडारोडा पदपथावर तसाच पडून आहे. हा राडारोडा नागरिकांसाठी अडचणीचे ठरत आहे, त्यामुळे प्रशासनाने याची दखल घेऊन पदपथाची स्वच्छता करावी.
-प्रदीप पाटील, यमुनानगर, निगडी
भूमकर सेवा रस्ता खड्डेमय
भूमकर सेवा रस्ता पुणे-बेंगळुरू महामार्ग येथील डब्लू.बी.आय.झेड. मॉलच्या समोरील चौकात ५० मीटर अंतरावर २५ खड्डे आहेत. खड्डे टाळत सुरक्षितपणे वाहन चालवणे हे आव्हानात्मक आहे. ही बाब पालिकेच्या अधिकारी आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी लक्षात घेऊन या रस्त्याची दुरुस्ती करावी.
-एक वाचक
नक्षीदार दिव्यांचे खांब जाहिरातींनी विद्रूप
चिंचवड पिंपरी लिंक रस्त्यावर महापालिकेने लावलेल्या नक्षीदार दिव्यांच्या खांबावर काही संस्थांनी त्यांचे जाहिरातीचे फलक लावून ते विद्रूप केले आहे. तरी प्रशासनाने या खांबांच्या सौंदर्याचे विद्रूपीकरण थांबवावे.
- सतीश मोघे, प्रेमसागर, चिंचवड.
ॲक्सिस बॅंक एटीएम समोरील पदपथावर खड्डा
स्थानक क्रमांक १६ कडून कावेरीनगर पोलिस लाईनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ॲक्सिस बॅंक एटीएम समोरील पदपथावर खड्डा पडला आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे .
-एक नागरिक
कावेरीनगर भाजी मंडईतील स्वच्छतागृह बंद
वाकडमधील कावेरीनगर पोलिस लाईन जवळील भाजी मंडई येथे महापालिकेने बांधलेले स्वच्छतागृह अनेक दिवसांपासून बंद आहे. त्यामुळे परिसरातील व्यापाऱ्यांची व नागरिकांची गैरसोय होते. कुलूपबंद असलेले स्वच्छतागृह नागरिकांसाठी खुले करण्यात यावे. तसेच स्वच्छतागृहाभोवती भाजीवाल्यांच्या गाड्या बेशिस्तपणे पार्किंग केलेल्या असतात. स्वच्छतागृहापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता ठेवलेला नसतो. या स्वच्छतागृहाचा वापर ठराविक भाजी विक्रेतेच करतात, कुलूप लावून त्याची चावी स्वतःकडे ठेवतात, येथील पाण्याचा वापर गाड्या धुण्यासाठी करतात. महापालिका प्रशासनाने याची दखल घ्यावी.
-एक नागरिक.
