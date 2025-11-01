महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी प्रारूप मतदार यादी
महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी प्रारूप मतदार यादी

पिंपरी, ता. १ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघांची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयादी येत्या गुरुवारी (ता. ६) प्रसिद्ध होईल. त्यावर १४ नोव्हेंबरपर्यंत महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील मतदारयादी कक्षात तसेच सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयांत हरकती व सूचना नोंदविता येतील. त्यांची छाननी, सुनावणी व निर्णय घेण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सहशहर अभियंत्यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना साहाय्य करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची सहाय्यक प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रारूप मतदार यादीबाबत नमुना ‘अ’ व ‘ब’ मध्ये प्राप्त होणाऱ्या सर्व हरकती व सूचनांची तपासणी करून आवश्यक अहवाल प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना सादर करावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी आदेश बदली होण्यापूर्वी काढला. प्रारूप मतदार यादीत चिंचवड, पिंपरी, भोसरी आणि भोर (ताथवडे गाव) या मतदारसंघांतील मतदारयाद्यांचे प्रभागनिहाय विभाजन करण्यात आले आहे. क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय प्राधिकृत अधिकारी असे ः ‘अ’, ‘फ’ - अजय सूर्यवंशी; ‘ब’, ‘ग’ - अनिल भालसाकळे; ‘ड’, ‘ह’ - माणिक चव्हाण आणि ‘क’, ‘इ’ - सुनील भागवानी.
