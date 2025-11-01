शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार ज्वारी
पिंपरी, ता. १ : रखडलेले धान्य वाटप लवकरच पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासोबतच आता पिंपरी-चिंचवड शहरातील शिधापत्रिकाधारकांना ज्वारीचे वाटप करण्यात येणार आहे. पाच नोव्हेंबरपासून ही प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवडमधील तिन्ही शिधाविभाग कार्यालयांतून नोव्हेंबरसाठी ५.८३ टन ज्वारीची मागणी करण्यात आली आहे. हा साठा दोन दिवसांत दाखल होणार आहे. शहरात एकूण ४ लाख ९३ हजार ८७४ शिधापत्रिकाधारक आहेत. अंत्योदय योजनेंतर्गत ३ हजार ७१० लाभार्थ्यांना प्रत्येकी दहा किलो गहू आणि २५ किलो तांदूळ, तर प्राधान्य कुटुंबांना यापूर्वी मिळणारे दोन किलो गहू व तीन किलो तांदूळ याऐवजी आता एक किलो गहू आणि एक किलो ज्वारी मिळणार आहे. म्हणजेच गहू व ज्वारीचे संयुक्त वाटप होणार आहे.
मागील महिन्यात (ऑक्टोबर) शहरात एकूण २५.४९ टन धान्य दाखल झाले होते. त्यावेळी फक्त गहू आणि तांदूळच वितरित झाले. नोव्हेंबरपासून गव्हासोबत ज्वारीचाही समावेश करून वितरण प्रणाली अधिक संतुलित करण्यात आली आहे. आता लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक किलो गहू आणि एक किलो ज्वारी मिळणार आहे. शहरातील २५३ शिधा दुकानांमधून सोमवारवगळता वितरण नियमित सुरू राहील, अशी माहिती पिंपरी परिमंडळ अधिकारी प्रदीप डांगरे यांनी दिली.
