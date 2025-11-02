गतिरोधक हटविल्यावरुन सुसमध्ये दोन गटांत हाणामारी
पिंपरी, ता. २ : रस्त्यावरील गतिरोधक हटविल्याच्या कारणावरून दोन गटांत हाणामारी झाली. ही घटना सुसगावमधील पारखेवस्ती येथे घडली. या प्रकरणात बावधन पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले आहेत.
सरगम महेंद्र ससार (रा. पारखेवस्ती, सुसगाव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार गणेश एकनाथ पारखे (रा. पारखेवस्ती, सुसगाव) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. तर राजेंद्र लक्ष्मण पारखे, दीपक लक्ष्मण पारखे, भरत पारखे, प्रदीप पारखे व चार महिला, एक अल्पवयीन बालक व इतर दोन ते तीन जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. पारखेवस्ती ते बांदलवस्ती दरम्यान रस्त्यावरील गतिरोधक बुलडोजरने कमी करण्यावरून वाद झाला. त्यामध्ये आरोपींनी महेंद्र राम ससार, अशोक भास्कर कादे यांना मारहाण केली.
तर दक्ष राजेंद्र पारखे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार महेंद्र राम ससार, सरगम महेंद्र ससार, अशोक भास्कर कादे व एक महिला (सर्व रा. सुसगाव, पुणे) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपी हे बुलडोजरच्या साहाय्याने गतिरोधक काढत असताना राजेंद्र पारखे, दीपक पारखे यांनी त्यास विरोध केला. त्याचा राग आल्याने आरोपी महेंद्र याने फिर्यादी व साक्षीदार यांना शिवीगाळ, दमदाटी केली. अशोक कादे याने फिर्यादीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. आरोपी महेंद्र ससार याने दगड फेकून राजेंद्र पारखे व इतरांना जखमी केले. सरगम ससार व महिला आरोपीने दोघांना शिवीगाळ करून मारहाण केली.
