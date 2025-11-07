औद्योगिक परिसर खड्ड्यांनी पोखरला
पिंपरी, ता. ७ : पिंपरी चिंचवड आणि भोसरी परिसरांतील औद्योगिक भाग खड्ड्यांनी अक्षरश: पोखरला गेला आहे. केबल आणि पाइपलाइन टाकण्यासाठी वारंवार खोदकाम, तसेच वेळेवर दुरुस्ती न झाल्याने गैरसोयी वाढल्या आहेत. परिणामी, वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तर, दररोजच्या त्रासाला उद्योजक आणि कामगार कंटाळले आहेत. ‘औद्योगिक विकास’ या नावाला साजेशा पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाल्याची प्रतिक्रिया उद्योजक व्यक्त करत आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रांतील रस्त्यांवर उघडी गटारे आणि धूळ-मातीमुळे वातावरण प्रदूषित झाले आहे. रात्रीच्या वेळी खड्डे न दिसल्याने अपघातांचे प्रमाणही वाढत आहे. महापालिकेने आणि खासगी केबल कंपन्यांकडून खोदलेले रस्ते भरावेत, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड एमआयडीसीतील उद्योजकांनी केली आहे. भोसरीतील ‘एफ ब्लॉक’मध्ये केबल टाकण्याचे काम करून अर्धवट सोडले आहे. आता वर्षभर झाले, तरी दुरुस्ती नाही. या दुर्लक्षामुळे उत्पादन आणि वाहतुकीवर परिणाम होतो, असे एका उद्योजकाने सांगितले.
महावितरण, खासगी कंपन्या आणि महापालिकेकडून अनेक ठिकाणी नवीन केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदले जात आहेत. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर ते बुजविण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. भोसरीत खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने वाहतूक धोकादायक बनत आहे. उद्योजकांच्या मागण्यांकडे महापालिका गांभीर्याने पाहणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
- रस्ते दयनीय असलेले औद्योगिक परिसर
चिंचवड एमआयडीसीमधील सर्वे नंबर ६४ परिसरात खोदाईमुळे रस्त्यात खड्डे.
भोसरीतील एफ ब्लॉक मध्ये केबलसाठी रस्ते खोदाई.
टाटा मटेरियल गेट परिसरात खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने वाहतूक धोकादायक.
महात्मा फुले नगरपासून भोसरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची दुरवस्था. वाहने घसरून पडण्याची भीती.
सेक्टर सात आणि दहामध्ये अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था. दहा वर्षे डांबरीकरण नाही.
- उद्योजकांची मागणी
एमआयडीसी व महापालिकेने संयुक्तपणे रस्ते दुरुस्ती करावी
कचरा व्यवस्थापन आणि नालेसफाई तातडीने करावी
औद्योगिक भागासाठी स्वतंत्र स्वच्छता पथक नेमावे
खड्डेमुक्त औद्योगिक परिसर मोहीम राबवावी
चिंचवड सर्व्हे नंबर ६४ एमआयडीसीमध्ये माझा कारखाना आहे. महावितरण, महानगरपालिका या दोन संस्थांनी नवीन केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदले होते. एक वर्ष होऊनही महापालिका खड्डे बुजवत नाही.
- सुभाष राणे, उद्योजक, चिंचवड
भोसरीमधील सेक्टर सात आणि दहा मध्ये रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. तिथे कोणीही लक्ष देत नाही. काही रस्त्यांवर दहा वर्षे डांबरीकरण झालेले नाही. अंतर्गत रस्त्यांची ही दुरवस्था.
- संजय भोसले, उद्योजक, भोसरी
एमआयडीसी हद्दीतील रस्ते, दिवाबत्ती, सांडपाणी व्यवस्था आदी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. मालमत्ता कराची वसुलीदेखील महापालिका करते. सर्व सुविधा महापालिकेकडून देण्यात येत आहेत. एमआयडीसी केवळ पाणी पुरवठा करत आहे.
- संजय कोटवाड, कार्यकारी अभियंता, चिंचवड
एमआयडीसी हद्दीतील रस्त्यांच्या कामासाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आता ती वाढवून वीस कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील वर्षात एमआयडीसीतील रस्ते विकसित करण्यावर खर्च केला जाणार आहे.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी चिंचवड महापालिका
