वाचकांची पत्रे
ॲड. सरोदे यांना पुन्हा सनद द्या
ॲड.असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्याचा निर्णय अत्यंत धक्कादायक व अन्यायकारक वाटतो. सरोदे हे समाजातील वंचित, शोषित आणि दुर्बल घटकांसाठी सातत्याने लढणारे, संविधानिक मूल्यांचे पालन करणारे वकील आहेत. अशा व्यक्तीची सनद रद्द करणे हे त्या व्यक्तीवर केवळ अन्याय नसून न्यायसंस्थेवरील विश्वासाला धक्का देणारे आहे. लोकशाहीत मतभेद असू शकतात. पण, त्यामुळे कारवाई करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवणारे आहे. म्हणून या निर्णयाचा पुनर्विचार करून सरोदे यांची सनद तातडीने पुनर्स्थापित केली जावी. न्याय, पारदर्शकता आणि संविधानिक मूल्ये यांचे रक्षण हेच आपल्या न्यायव्यवस्थेचे बळ आहे.
- साधना सवाने, संत तुकारामनगर, पिंपरी
मतदारांच्या प्रश्नांची उत्तरे हवीत
अनेक ठिकाणी मतदार यादीत अत्यंत गंभीर व मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्या आहेत. त्या सदोष आहेत. हे निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे. सदोष याद्यांमुळे उमेदवार हरणे किंवा जिंकणे हा मुद्दा वेगळा. पण माझ्यासारख्या सामान्य माणसाचे काय ? आमच्या प्रश्नांची उत्तरे का मिळत नाही ? राज्य निवडणूक आयोगाला काही अधिकार नाहीत का ? तसे नसल्यास आयोगाचे ताबडतोब विसर्जन करा. सदोष मतदार यादी ज्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का होत नाही ? निवडणूक आयोग पारदर्शी, स्वायत्त संस्था आहे, असे भाजपला मान्य आहे. मग, याद्या निर्दोष व्हायला पाहिजे असे का वाटत नाही का ?
- श्रीकांत हुल्याळकर, चिंचवड
