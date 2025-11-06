माजी विद्यार्थ्यांनो, शाळेच्या प्रगतीसाठी एकत्र या
पिंपरी, ता. ६ : आपल्या माजी विद्यार्थ्यांना एकत्र आणून शाळेत भौतिक सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच या माध्यमातून या माजी विद्यार्थ्यांचे शाळेशी असलेले नाते पुन्हा जोडले जाणार आहे. शिक्षण विभागाने ही जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपविली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित अशा सर्व शाळांमध्ये ‘माजी विद्यार्थी संघ’ स्थापन करण्याचे आवाहन शालेय शिक्षण विभागाने केले आहे. माजी विद्यार्थी संघाचा मेळावा, स्नेहसंमेलन वर्षातून किमान एक वेळा आयोजित करावेत. माजी विद्यार्थी संघ समितीच्या वर्षातून किमान २ बैठका घेण्यात याव्यात. सदस्यांच्या सोयीनुसार सर्वसंमतीने ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने समितीची बैठक घ्यावी. शाळांचा दर्जा उंचवण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग वाढविणे. माजी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या शैक्षणिक विकासात थेट सहभागी करुन घेणे. यासाठीचा खर्च वेतनेतर अनुदान आणि इतर निधीतून करावा लागणार आहे.
माजी विद्यार्थी संघ समितीची रचना
माजी विद्यार्थी संघासाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष म्हणून सर्वानुमते निवडलेला शाळेचा माजी विद्यार्थी असेल. तर सचिव हे मुख्याध्यापक असतील. सदस्य हे स्थानिक व नोकरी, उद्योग, व्यवसायासाठी बाहेरगावी असणारे माजी विद्यार्थी असतील. शाळेचे उपक्रमशील शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य प्रतिनिधी, एक पालक प्रतिनिधी, एक सेवानिवृत्त अधिकारी व सेवानिवृत्त शिक्षक हे सल्लागार असतील.
माजी विद्यार्थी संघ, शासकीय भूमिका
या उपक्रमातून राज्यभरात चांगले काम करणाऱ्या माजी विद्यार्थी संघाच्या यशोगाथा राज्यभर प्रसारित केल्या जातील. सर्व सदस्यांची नोंदणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध करून द्यावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
शाळांची संख्या
महापालिका शाळा -१३४
खासगी २० टक्के अनुदानित - २७
खासगी अनुदानित -१३५
खासगी विना अनुदानित - ५३
संबंधित शाळेत शिक्षण घेतलेला कोणताही माजी विद्यार्थी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन नोंदणी करून संघाचे सभासदत्व घेऊ शकेल. मी व माझी शाळा, माझ्या शाळेतील शिक्षक व माझे सर्व माजी विद्यार्थी अतिशय आनंदी झालो आहोत.
-राजेंद्र पवार, मुख्याध्यापक अभिनव माध्यमिक विद्यालय जाधववाडी चिखली
माजी विद्यार्थी संघ हा आपल्या शाळांचा आता ‘ज्ञान-सेतू’ असेल. हा संघ केवळ देणग्या देणारा गट नाही, तर शाळेच्या शैक्षणिक दर्जाला व भौतिक सुविधा, गुणवत्ता राज्य स्तरावर नेणारा सक्रिय भागीदार संघ ठरेल. या योगदानातून शाळेची नेत्रदीपक कामगिरी बनेल.
-संतोष काळे, कार्याध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड मुख्याध्यापक संघ
