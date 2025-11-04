थेरगावात व्हेरॉक करंडक क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात
पिंपरी, ता. ४ ः पीसीएमसीज व्हेरॉक-वेंगसरकर क्रिकेट अकादमी आयोजित १२ वर्षांखालील मुलांच्या व्हेरॉक करंडक क्रिकेट स्पर्धेला मंगळवारी (ता.४) शानदार सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी स्पेशल इलेव्हन, ॲथलिट्स, यंगस्टार्स आणि यजमान व्हेरॉक-वेंगसरकर संघांनी विजयी सलामी दिली.
थेरगाव येथील अकादमीच्या मैदानावर वरील स्पर्धा भरविण्यात आली आहे. स्पर्धेचे उद्घाटन महापालिकेचे अभियंता (विद्युत) बापूसाहेब रोकडे यांच्या हस्ते झाले. पाहुण्यांच्या हस्ते संघांच्या कर्णधारांना माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांचे ‘अग्निपंख’ हे पुस्तक भेट देण्यात आले. या समारंभास अकादमीचे प्रशिक्षक चंदन गंगावणे, शादाब शेख, भूषण सूर्यवंशी, राहुल वेंगसरकर आणि डॉ. विजय पाटील हे उपस्थित होते. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी चार साखळी सामने झाले.
पहिल्या सामन्यात व्हेरॉक-वेंगसरकर अकादमीने किरण क्रिकेट अकादमी ‘अ’वर शानदार विजय मिळविला.
विजयी संघाचा प्रीतम पवार सामन्याचा मानकरी ठरला. दुसऱ्या सामन्यात ॲथलिट्स क्रिकेट अकादमीने
मेव्हरिक्स अकादमीला ७७ धावांनी हरविले. श्रीवर्धन गिऱ्हे (ॲथलिट्स) सामनावीर ठरला. पुढील सामन्यात
ऑल स्टार क्रिकेट अकादमीला ‘स्पेशल इलेव्हन’ कडून ३२ धावांनी पराभव पत्करावा लागला.
श्रवण शेटे (स्पेशल इलेव्हन) याने सामनावीराचा बहुमान मिळविला. शेवटच्या सामन्यात ‘यंगस्टार्स’ने ‘क्रिक बेसिक्स’वर ३५ धावांनी मात केली. नीरव सरनोत (यंगस्टर्स) हा सामनावीर ठरला.
