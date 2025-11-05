‘म्हाडा’च्या अर्जदारांचा जीव टांगणीला
पिंपरी, ता. ६ : ‘म्हाडा’चे घर मिळण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना आता विविध प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी झगडावे लागत आहे. प्रामुख्याने अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला अशा कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. यासाठी गरजूंनी सेतू आणि अप्पर तहसील कार्यालयाकडे महिनाभरापूर्वी अर्ज केले. पण, कागदपत्रे अजूनही मिळत नसल्याने त्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
‘म्हाडा’च्या घरांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून, नागरिक मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे काढण्यासाठी सेतू कार्यालयाकडे गर्दी करत आहेत. अनेकांना ‘म्हाडा’चा अर्ज भरण्यासाठी जात व उत्पन्न प्रमाणपत्र, निवासी दाखले, आधार कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, लग्नानंतर पत्नीचे नाव बदललेले आधार कार्ड, आणि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. नागरिकांना घरासाठी अर्ज करण्यापूर्वी सर्व पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावी लागत आहेत. ‘म्हाडा’ने अर्जाची मुदत २० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. पण, अनेक अर्जदारांना अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी, अप्पर तहसीलदार कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्र आणि ‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळावरून अर्ज केले आहेत. दिवाळी सुटीनंतर अनेक अर्जदार एकाच वेळी अर्ज करत असल्याने ऑनलाइन प्रक्रिया मंदावली आहे. तसेच अन्य ई-सेवा केंद्रांवरही अर्ज भरताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार ‘हेल्पडेस्क’वर जावे लागत आहे.
शेवटच्या क्षणी धावाधाव
अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यास साधारणपणे आठ ते १५ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे अखेरच्या क्षणी धावाधाव करणाऱ्या काहींची नोकरीची संधीही हुकते. आवडत्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही. शासकीय योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. सर्व्हर नेहमीच बंद असतो किंवा मंद असतो. प्रशासनाने यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधावा आणि नागरिकांची गैरसोय टाळावी. तसेच, सेतू केंद्रातील सेवा बंद असताना पर्यायी केंद्रांद्वारे सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
दरम्यान, प्रमाणपत्रे उशिरा मिळत असल्याने विचारणा केली असता तहसीलदार जयराज देशमुख म्हणाले, ‘‘सिस्टिममध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. संबंधित विभागाकडून दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अर्जदारांना प्राधान्याने प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येईल.’’
तहसील कार्यालयात डोमिसाइल प्रमाणपत्रासाठी महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मी ऑनलाइन पद्धतीने आपले सरकार पोर्टलद्वारे अर्ज केला आहे. परंतु अद्याप त्यावर काहीच कार्यवाही दिसून येत नाही. महिनाभरापासून प्रतीक्षा करत आहे. वारंवार अप्पर तहसीलदार कार्यालयात जावे लागत आहे.
- सविता पारेख, अर्जदार, पिंपरी गाव
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.