वारकरी-शीख परंपरेचा अनोखा मिलाप
पंढरपूर-घुमान सायकलवारीचे पुण्यात जल्लोषात स्वागत
घोरपडी, ता. ५ : टाळ-मृदंगाच्या गजरात आणि ‘नामदेव-जनाबाई’च्या जयघोषात पुण्यातील गुरुद्वारा गुरुनानक दरबार येथे पंढरपूर ते घुमान संत नामदेव महाराज रथयात्रा आणि सायकलवारीचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. यावेळी हरिनामाच्या गजरात वारकरी आणि शीख परंपरेचा अनोखा मिलाप अनुभवायला मिळाला.
पंढरपूरहून निघालेली संत नामदेव महाराज रथयात्रा आणि सायकलवारी फलटणमार्गे पुणे मुक्कामी आली. गुरुद्वाराबाहेर पालखी रथ आणि सायकलस्वारांचे आळंदी येथील श्री संत ज्ञानराज आध्यात्मिक वारकरी शिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांच्या दिंडीने स्वागत करण्यात आले. हरिनामाच्या गजरात गुरुद्वारातील पदाधिकारी आणि शीख भाविक वारकऱ्यांसोबत दंग झाले. फेर धरून आणि फुगड्या खेळून सर्वांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. यानंतर संतसिंग मोखा यांच्या हस्ते गुरुद्वाराबाहेर आरती करण्यात आली. अध्यक्ष चरणजितसिंग सहानी तसेच सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. पालखी आगमनानिमित्त गुरुद्वारामध्ये गुरू ग्रंथसाहिबमधील कीर्तनात बाबा नामदेव यांच्या रचनांचे गायन करण्यात आले. सायकलस्वारांना खेमराज नामा आणि सागर मांढरे यांच्या हस्ते किटचे वाटप करण्यात आले.
गुरुद्वाराच्या वतीने पालखी सोहळा पत्रकार संघ आणि भागवत धर्म प्रसारक मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत भिसे, तसेच खजिनदार मनोज मांढरे यांचा सत्कार करण्यात आला. दरम्यान, हडपसर येथेही संत नामदेव सेवा संघाच्या वतीने सायकलस्वारांचे स्वागत करण्यात आले.
