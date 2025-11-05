संशोधन नितीमत्तेवर आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा उत्साहात
पिंपरी, ता.५ ः आळंदी येथील माईर्स एम.आय. टी. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या कला आणि वाणिज्य विभागाने संशोधन आणि विकास कक्षाच्या सहकार्याने ‘संशोधन नीतिमत्ता, वाड्मय चौर्य शोधणे आणि शैक्षणिक क्षेत्रात जबाबदार एआय’ या विषयावर एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यशाळा घेतली. त्यात विविध देशांतील ७७५ सहभागींनी ऑनलाइन कार्यशाळेसाठी नोंदणी केली.
कार्यशाळेची सुरुवात अधिष्ठाता (संशोधन आणि विकास) डॉ. वैशाली खेर्डेकर यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली. त्यानंतर संचालक डॉ. बी. बी. वाफारे, उपसंचालक डॉ. अक्षदा कुलकर्णी यांनी उद्घाटनपर भाषणे केली. त्यांनी डिजीटल युगात नैतिक संशोधन पद्धतींचे महत्व अधोरेखित केले. उद्घाटन भाषण नेदरलँड्स येथील अँड्र्यू डी विट यांनी दिले. त्यात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार शैक्षणिक अखंडता आणि जबाबदार विद्वत्तापूर्ण वर्तन राखण्याचे महत्त्व सांगितले. डॉ. एम. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या पहिल्या सत्रात संशोधन नीतिमत्ता आणि शैक्षणिक अखंडतेची तत्त्वे शैक्षणिक क्षेत्रातील संशोधकांच्या नैतिक जबाबदाऱ्या यांचा समावेश होता. डॉ. रामप्रकाश एस. यांनी संयोजित केलेल्या दुसऱ्या सत्रात वाड्मय चौर्य शोधण्यासाठी साधने आणि तंत्रे, संशोधनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदार आणि नैतिक वापर, एआय-सहाय्यित शैक्षणिक वातावरणात आव्हाने आणि नैतिक विचार यावर चर्चा झाली.
डॉ. अर्चना आहेर यांनी सूत्रसंचालन केले. वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. अमोल माने यांनी आभार मानले. प्रा.अभिजित नेटके (कला आणि वाणिज्य विभाग प्रमुख), डॉ. अक्षदा कुलकर्णी (उपसंचालक), डॉ.बी.बी.वाफारे (संचालक) यांच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी झाला.
