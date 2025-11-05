भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात विश्वास, निष्ठेचा अनोखा संगम
पिंपरी, ता. ५ ः निगडी प्राधिकरण येथे भर पावसात झालेल्या प्रभाग क्र. १५ (आकुर्डी, निगडी, प्राधिकरण) कार्यकर्ता मेळाव्यातून ‘अनुप मोरे देतील ते उमेदवार आम्हाला मान्य राहतील’, अशी भूमिका इच्छुक उमेदवारांनी स्पष्टपणे मांडली. पक्षाच्या नेत्यांनीही मोरे यांनी काळजी करू नये, आम्ही सर्वजण त्यांच्या सोबत आहोत, असे सांगून त्यांना ठाम पाठिंबा दिला.
यावेळी आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे, शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, विजय शिनकर, सलीम शिकलगार, अरुण थोरात, अतुल इनामदार यांच्यासह बुथ प्रमुख, शक्तिप्रमुख, महिला, युवा आणि ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. मेळाव्याला कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आणि जल्लोष पाहायला मिळाला. या मेळाव्यामधून भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले.
प्रभाग क्र. १५ मधील मतदार आणि कार्यकर्त्यांनी मोरे यांच्या नेतृत्वावर ठाम विश्वास व्यक्त केला. कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या घोषणांमधून मोरे यांच्यावरील निष्ठा आणि प्रेम स्पष्टपणे जाणवले. विशेष म्हणजे प्रभागातील सर्व इच्छुक उमेदवारांना एकाच व्यासपीठावर आणून हा मेळावा झाला. पिंपरी चिंचवडच नव्हे; तर संपूर्ण राज्यातील पहिलाच असा अनोखा प्रयोग ठरला.
