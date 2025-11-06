गुन्हे वृत्त
जाब विचारल्याने तरुणाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न
पिंपरी : रिक्षाने कट मारल्याचा जाब विचारल्याच्या कारणावरून चिंचवडमधील अजंठानगर येथे एका तरुणावर कोयत्याने वार करून गंभीर जखमी केले. तसेच परिसरात दहशत निर्माण केली.
या प्रकरणी विशाल सुरेश शिंदे (रा. मोरेवस्ती, चिखली) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी आकाश विश्वंभर गायकवाड आणि दिगंबर विश्वंभर गायकवाड (दोघेही रा. अजंठानगर, चिंचवड) यांना अटक केली आहे. फिर्यादी हे त्याच्या मित्रासोबत असताना आरोपी आकाश याने रिक्षाने फिर्यादीला कट मारला. फिर्यादीने याचा जाब विचारला असता, आरोपीने फिर्यादीच्या डोक्यात व हातावर कोयत्याने मारून जखमी केले. तसेच, परिसरातील नागरिकांना धमकी देत दहशत निर्माण केली. तर आरोपी दिगंबर यानेही फिर्यादीला बांबूने मारहाण करून शिवीगाळ केली.
दोन लाख ४२ हजारांचा गांजा जप्त
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने निगडी व ताथवडे येथे केलेल्या दोन वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये दोन लाख ४२ हजार रुपयांचा गांजा जप्त केला असून तीन आरोपींवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
निगडीतील यमुनानगर येथील कारवाईत दोन महिलांवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्याकडून दोन लाख ३० हजार ४५० रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला. तर दुसरी कारवाई ताथवडे येथे करण्यात आली. यामध्ये किसन बबन जाधव (रा. सोनवणे वस्ती, ताथवडे) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. जाधव याच्याकडून ११ हजार ७५० रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला.
जुगार प्रकरणी सहा जणांवर गुन्हा
पिंपरी : देहूरोड परिसरातील एमबी कॅम्प येथे सार्वजनिक ठिकाणी जुगार खेळणाऱ्या सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सूरज सत्यवान डुलगज, आकाश आर्या मनिकम, मुकेश धरमपाल टाक, सागर राजेंद्र ढिलोड, माणिक आझाद बोहत आणि देवराज स्वामी (सर्व रा. देहूरोड) अशी गुन्हा दाखल केलेल्यांची नावे आहेत. या आरोपींकडून आठ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
