औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आज कार्यशाळा
पिंपरी, ता. ६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीमधील औद्योगिक प्रकल्पांना मूळ पायाभूत सुविधा पुरविणे, अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे, अग्निशमन ना हरकत दाखला व प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार विकास परवानगीसाठी बीपीएमएस संगणक प्रणाली राबविताना अडचणी येत असल्याने प्रकल्पाच्या विकसनास विलंब होत आहे. त्यामुळे चाकण, रांजणगाव, हिंजवडी, तळेगाव, पिरंगुट आदी भागांतील औद्योगिक असोसिएशनच्या सदस्यांसोबत त्यांच्या समस्या जाणून घेणे, प्राधिकरणाच्या हाती घेतलेल्या शहरस्तरीय प्रकल्पांविषयी माहिती देणे, बीपीएमएस प्रणाली, संबंधित औद्योगिक असोसिएशनच्या अडचणींचे निरसन करण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ७) आकुर्डी येथील ग. दि. माडगुळकर सभागृहात सकाळी ११ वाजता कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. यास संबंधितांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.