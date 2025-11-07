निगडी ते दापोडी ‘बीआरटी’ मार्ग खंडित
पिंपरी, ता. ७ : निगडी ते दापोडी बस रॅपिड ट्रान्झिट (बीआरटी) मार्गिका आधी मेट्रो आणि आता पाइपलाइनच्या कामासाठी बंद ठेवण्यात आली आहे. यामुळे पीएमपी बसचा वेग मंदावला आहे. तसेच प्रवाशांना सेवा रस्त्यावर बसची वाट पाहावी लागत आहे. बसचालकांबरोबरच प्रवाशांनाही नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
पीएमपी बससाठी निगडी ते दापोडीदरम्यान १२.५० किलोमीटरची स्वतंत्र ‘बीआरटी’ मार्गिका बांधण्यात आली. पण, गेल्या काही वर्षांपासून ही सेवा विस्कळित झाली आहे. सुरुवातीला स्वारगेट ते पिंपरी मेट्रो कामासाठी अनेक ठिकाणी ‘बीआरटी’ मार्गिका उखडली होती. त्यामुळे पिंपरी ते दापोडीपर्यंत ही सेवा विस्कळित झाली होती. पहिल्या टप्यात ६ मार्च २०२२ रोजी पिंपरी ते दापोडी मेट्रो सेवा सुरू झाली. त्यानंतर ‘बीआरटी’ मार्गिका दुरुस्त करण्यात आली. मात्र, बऱ्याच ठिकाणी ‘बीआरटी’ची दुरवस्था कायम होती. आता पिंपरी ते निगडी मेट्रो कामासाठी निगडीकडून दापोडीकडे जाणाऱ्या मार्गावर अनेक ठिकाणी ‘बीआरटी’ मार्गिका उखाडली आहे. तर दापोडी ते निगडीकडे जाणाऱ्या मार्गावर निगडी ते दापोडीपर्यंत पाइपलाइन टाकण्यासाठी ‘बीआरटी’ मार्ग खोदला आहे. त्यामुळे निगडी ते दापोडी ‘बीआरटी’ मार्गाची दोन्ही मार्गांवरची सेवा गेल्या काही महिन्यांपासून विस्कळित झाली आहे.
‘बीआरटी’ मार्ग विविध ठिकाणी खंडीत केल्यामुळे पीएमपी बस सेवा रस्त्यांवरुन धावत आहे. परिणामी, या बस वाहतूक कोंडीत अडकत असल्यामुळे चालकांबरोबरच प्रवाशांनाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मेट्रो कामासाठी बजाज कंपनी, आकुर्डी, चिंचवड अशी विविध ‘बीआरटी’ स्थानके काढून टाकली आहेत. तर पाइपलाइनसाठी खराळवाडी, पिंपरी, मोरवाडी, इम्पायर इस्टेट, जयश्री ट्रॉकीज, काळभोरनगर ही स्थानके बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना बस मिळवण्यासाठी सेवा रस्त्यावर उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.
दोन्ही बाजूंचे ‘बीआरटी’ मार्ग सुरू असताना जाण्यासाठी आणि येण्यासाठी प्रत्येकी अर्धा तास लागत होता. मात्र, आता सेवा रस्त्यावरुन बस जात असल्याने सरासरी एक तास लागत आहे. काही वेळा उशीर झाला म्हणून बसच्या फेऱ्यादेखील रद्द कराव्या लागतात.
- एक वाहक, पीएमपीएमएल
‘बीआरटी’ मार्ग अनेक ठिकाणी विस्कळित झाल्यामुळे कधी-कोणता बस स्टॉप सुरू होतो, ते समजत नाही. त्यामुळे कधी बाहेरच्या बाजूला रस्त्यावरुन बससाठी थांबावे लागते. बसही कोंडीत अडकत आहे. त्यामुळे प्रवासासाठी खूप वेळ लागत आहे.
- महेश नागरगोजे, प्रवासी, निगडी
पाइपलाइन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले, तेथे लवकरात लवकर बीआरटी मार्ग पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाइपलाइनची चाचणी झाली, की ‘बीआरटी’ दुरुस्तीचे काम सुरू होईल.
- अजय सूर्यवशी, सहशहर अभियंता, महापालिका
असा निगडी-दापोडी मार्ग
लांबी - १२.५ किलोमीटर
धावणाऱ्या बस - ८० ते ९०
बसच्या फेऱ्या - ३२० ते ३६०
प्रवासी संख्या - १८ ते २० हजार
