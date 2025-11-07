पवनमावळात पाऊस थांबताच भातकापणीला वेग
सोमाटणे, ता. ७ : पावसाने उघडीप दिल्याने पवनमावळ परिसरात भात कापणीच्या कामाला वेग आला असून मजुरांच्या तुटवड्याची समस्या निर्माण झाली आहे.
दिवाळीनंतर मावळातील शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने भात कापणीला सुरुवात करतात. मात्र, यावर्षी परतीच्या पावसाने वेग घेतल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कापणी थांबवावी लागली होती. जोरदार पावसामुळे काही शेतांमधील भात खाली पडून खराब झाला, तर उभा असलेले भात पीक पावसाने खराब होण्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांनी कापणी थांबवली केली होती. परंतु गेल्या चार दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकरी वर्गाने पुन्हा भात कापणीला सुरुवात केली आहे. मात्र, सर्व शेतकऱ्यांनी एकाचवेळी कापणी सुरू केल्याने सध्या मजुरांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मजूर उपलब्ध नसल्याने भात कापणीची कामे लांबणार असून, त्यामुळे पुढील पीक ज्वारी, हरभरा, गहू, वाटाणा आणि मसूर पेरणीस उशीर होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
‘‘पावसाने उघडीप दिल्याने सर्वांनी एकाचवेळी भात कापणी सुरू केली आहे. त्यामुळे मजुरांचा तुटवडा जाणवत आहे. मात्र, भात कापणी यंत्र आल्यावर ही समस्या काही प्रमाणात सुटेल.
- बाळासाहेब गायकवाड, शेतकरी, कुसगाव
