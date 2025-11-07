दिघीत ६६ उद्योजिकांना ‘एमएसडीपी’ प्रमाणपत्र
पिंपरी, ता. ७ : ग्रामीण व शहरी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी २६ दिवसीय सूक्ष्म कौशल्य उद्यमिता विकास (एमएसडीपी) प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. त्याच्या समारोप कार्यक्रमात ६६ महिलांना प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.
अहमदाबाद येथील भारतीय उद्योजकता विकास संस्था व अॅक्सेंचर यांच्यातर्फे तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला. प्रशिक्षणादरम्यान महिलांना मसाला उत्पादनाचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. तसेच बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग याबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. समारोप कार्यक्रमास राजश्री कांबळे, श्वेता देवकर, सारिका जावळे, पल्लवी गुळवे, आरती घुले व अन्य कर्मचारी उपस्थित होते. प्रशिक्षक म्हणून रोशनी बेहरानी, यांनी तर कार्यक्रमाचे संचालन म्हणून प्रकल्प अधिकारी सचिन मोरे यांनी काम पाहिले. यावेळी महिलांनी डॉ. रमण गुजराल यांचे आभार मानले.
