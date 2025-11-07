ऑनलाइन कर भरण्यास प्राधान्य
पिंपरी, ता. ७ ः पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निर्णयामुळे ऑनलाइन कर आकारणी व कर संकलन वाढले आहे. एक एप्रिल ते सहा नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत सात लाख ४० हजारांपैकी चार लाख ७७ हजार २८४ मालमत्ताधारकांनी कर भरला आहे. त्यातील तीन लाख ९३ हजार ७७१ जणांनी ऑनलाइनला पसंती दिली आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने मिळकतकर आणि थकबाकी वसुलीसाठी विविध उपक्रम राबविले आहेत. जनजागृती केली आहे. ऑनलाइन करभरणा सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ‘ऑनलाइन कर भरा’ मोहिमेखाली नागरिकांना प्रोत्साहन दिले आहे. विशेष सवलतींची घोषणा, एसएमएस, सोशल मीडिया, चौकांमध्ये सार्वजनिक घोषणांद्वारे जनजागृती केली आहे. परिणामी प्रत्यक्ष करसंकलन कार्यालयांत जाण्यापेक्षा ऑनलाइनचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे.
ऑनलाइनचे फायदे
- करसंकलन कार्यालयांत रांगेत उभे राहण्यासाठीचा वेळ वाचतो
- महापालिकेच्या संकेतस्थळावर मिळकतकर भरण्याची सुविधा
- मालमत्तेची माहिती, थकबाकी रक्कम, पावती डाऊनलोड सुविधा
- सुरक्षित पेमेंट आणि सुलभ वापरामुळे डिजिटलवर विश्वास
दृष्टिक्षेपात रक्कम (कोटी रुपयांत)
मालमत्ता कर वसूल ः ६३१.६६
ऑनलाइन जमा रक्कम ः ५१५
रोख भरणा ः ४३.२०
धनादेश ः ३८.६६
डिमांड ड्राफ्ट ः १.८९
ईडीसी ः ०.६
‘‘पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिक डिजिटल साधनांचा उत्तम वापर करत आहेत. ऑनलाइन पेमेंट प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढली आहे. कर संकलन प्रक्रियेला वेग आला आहे. येत्या काळात अधिक सुविधा समाविष्ट करून ऑनलाइन प्रणाली अजून सुलभ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- पंकज पाटील, उपायुक्त, महापालिका
