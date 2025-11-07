सायकल शर्यतीच्या मार्गावर महापालिकेकडून कामे सुरू
पिंपरी, ता. ७ : पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सायकल शर्यत नववर्षाच्या प्रारंभी होणार आहे. या शर्यतीचा मार्ग पिंपरी चिंचवड शहरातून जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने व्यापक पूर्वतयारी सुरु केली आहे.
सांगवीतील राजीव गांधी उड्डाणपुलावरून शर्यतीचा प्रारंभ होत आहे. या मार्गावर पथदिवे बसविले जात आहेत. विद्युत खांब, बीआरटी बॅरिकेडला रंग देण्याचे काम सुरु आहे. या मार्गावर सायकलपटूंना कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून रस्ते दुरुस्ती, गतिरोधक समतल करणे आणि खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. विद्युत खांबांवरील केबलचे जाळे नीट केले जात आहे. काही ठिकाणी नवे विद्युत दिवे बसविण्यात येत आहेत. हा परिसर सुशोभित केला जात आहे. महापालिकेने सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत.
या शर्यतीत सहभागी होणाऱ्या सायकलपटूंना पिंपरी चिंचवड हे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर असल्याची जाणीव करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांचा उत्साह आणि प्रेरणा आणखी वाढेल, असे महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे सह शहर अभियंता मानिक चव्हाण यांनी सांगितले.
