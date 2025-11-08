अर्थसंकल्पात नागरी सहभाग वाढीसाठीच्या खर्चास मान्यता

पिंपरी, ता. ८ ः शहराच्या विकासकामांमध्ये नागरिकांचा सहभाग असावा, यासाठी दरवर्षी महापालिका अर्थसंकल्पात नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश केला जातो. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरांवर दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची कामे सुचविता येत होती. आता या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याबाबतच्या खर्चास स्थायी समिती सभेने शुक्रवारी मान्यता दिली.
आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची ऑनलाइन बैठक झाली. शहरातील विकासकामांचा विभागनिहाय आढावाही त्यांनी घेतला. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, सहआयुक्त मनोज लोणकर, नगरसचिव मुकेश कोळप आदी उपस्थित होते.
पिंपळे सौदागर येथील योग पार्क क्लाइंबिंग कॉम्प्लेक्समधील क्लाइंबिंग वॉलकरिता कायमस्वरूपी प्रकाश व्यवस्था व इतर आनुषंगिक कामांच्या खर्चासह, विविध विभागांसाठी युपीएस खरेदी करणे, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील एलकेअर संचालित हृदयरोग केंद्रासाठी सुधारित दर लागू करणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांतील यंत्रांमध्ये ऊर्जा बचतीसाठी बदलणे, पाणीपुरवठा पंप हाऊस व अशुद्ध जलउपसा केंद्रांतर्गत दुरुस्तीची कामे करणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची साफसफाई व देखभाल दुरुस्ती कामास मुदतवाढ देणे, चौकांचे सुशोभीकरण, विविध योजनांची चित्रफीत तयार करणे, कामी झालेल्या खर्चास मान्यता देणे, गृहप्रकल्पांच्या कामांच्या तरतुदीत वाढ वा घट करणे, निवडणूक व जनगणना कामास कर्मचारी पुरवणे, फुगेवाडीत लोहमार्गाखालून भुयारी मार्ग बांधणे, निवडणूक विभाग व थेरगाव रुग्णालयासाठी साहित्य खरेदी करणे, आंद्रा व भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारास वाढीव कामासाठी रक्कम देणे आदी विषयांना मान्यता दिली.
