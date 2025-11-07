मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी पोलिसांकडून कागदपत्रे ताब्यात
पिंपरी, ता. ७ : मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणी बावधन गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बावधन पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ७) सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात घटनास्थळाचा पंचनामा केला. नोंदणी झालेली कागदपत्रे पोलसांनी तपासासाठी ताब्यात घेतली.
जमीन खरेदी विक्री करतेवेळी देय असलेले सहा कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अमेडीया एंटरप्राइजेस कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील, कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर बावधन पोलिस ठाण्यात गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल झाला. हा प्रकार सह दुय्यम निबंधक कार्यालय, हवेली क्रमांक चार पुणे येथे घडला. मौजे मुंढवा सर्व्हे नं. ८८ या जमीन मिळकतीचे खरेदी-विक्री दस्त करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानग्या घेणे आवश्यक होते, तसेच सह जिल्हा निबंधक वर्ग एक यांनी लेखी पत्राद्वारे जमीन मिळकतीचे खरेदीखत करतेवेळी पाच कोटी ८९ लाख ३१ हजार रुपये इतके मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असल्याचे कळविले होते. तरीही आरोपींनी संगनमत करून या जमिनीचे खरेदी विक्री दस्त करतेवेळी सहा कोटी रुपये इतके मुद्रांक शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक केली.
