सकाळ संवाद
साईबाबा मंदिराजवळील शेड धोकादायक अवस्थेत
चिंचवड येथील केशवनगर परिसरात साईबाबा मंदिराजवळील शेड मोडकळीस आली आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिका प्रशासनाने याची दखल घेऊन शेडची दुरुस्ती करावी.
-सां. रा. वाठारकर, चिंचवड
संभाजी चौक-बिजलीनगर परिसरात वाहतूक कोंडी नित्याची
प्राधिकरणातील संभाजी चौक ते बिजलीनगर पूल दरम्यान रस्त्याचे काम चालू आहे. त्यामुळे वाहतूक सेवा रस्त्याने वळविण्यात आली आहे. पण या ठिकाणी काही नागरिक वाहने उभी करत असल्याने वाहतूक कोंडी होते. तसेच विरुद्ध दिशेने वाहने येत असल्याने अपघाताची शक्यता आहे. या मार्गावर शाळा असल्याने येथे कोंडी नेहमीच असते. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने योग्य ती कारवाई केली पाहिजे.
-एक नागरिक, प्राधिकरण
यशवंतनगर परिसरात असुरक्षित खड्डा
तळेगाव दाभाडे येथील यशवंतनगर परिसरातील शंकर मंदिर आणि टपाल कार्यालयासमोर खड्डा खोदण्यात आला आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही पद्धतीचे सूचना फलक न लावता येथे हा खड्डा खोदण्यात आला आहे.
-एक नागरिक, तळेगाव दाभाडे
धोकादायक पद्धतीने कचऱ्याची वाहतूक
निगडी-भोसरी रस्त्यावर कचऱ्याची वाहतूक धोकादायक पद्धतीने होत असल्याची तक्रार वारंवार केली आहे. परंतु आरोग्य विभागाचे अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे धोकादायक पद्धतीने कचरा संकलन करणाऱ्या विना नंबरच्या वाहनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही वाहने येथे रस्त्यावर धोकादायकपणे कचऱ्याची वाहतूक करतात.
-बी. एस. पाटील, संभाजीनगर
काळाखडक वाकड मार्ग खड्डेमय
काळा खडक येथील चौधरी पार्क परिसरातील वाकड मार्गावर प्रचंड खड्डे पडले आहेत. तसेच काही ठिकाणी अर्धवट डांबरीकरण झाले आहे. त्यामुळे रस्त्यावर पाणी साचून राहत आहे, परिणामी परिसरात कचऱ्याची दुर्गंधी वाढली आहे. पिंपरी चिंचवड प्रभाग ‘ड’ च्या स्थापत्य अभियंता यांनी याची दखल घेऊन येथील रस्त्यांची तत्काळ दुरुस्ती करावी.
-विवेक म्हसकर, वाकड
