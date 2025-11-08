गांजा बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : विक्रीसाठी गांजा बाळगणाऱ्या एका तरुणाला निगडी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई अजंठानगर चिंचवड येथे करण्यात आली. धनंजय दिनकर सानप (रा. स्पाइन रोड, मोशी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीकडून ११ हजार ३०० रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला.
विचारून न गेल्याने पत्नीला मारहाण
पिंपरी : मुलीला दवाखान्यात नेताना विचारून न गेल्याच्या कारणावरून पतीने पत्नीला बेदम मारहाण केली. ही घटना आकुर्डीतील दत्तवाडी येथे घडली. मयूर संजय साबळे असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपी पतीचे नाव आहे. तर प्रियंका साबळे (रा. दत्तवाडी, आकुर्डी) असे जखमी पत्नीचे नाव असून त्यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मुलीला दवाखान्यात घेऊन जात असताना न विचारल्याने आरोपीने पती प्रियंका यांना शिवीगाळ करून हाताने, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. तसेच त्यांचे डोके पार्किंगच्या कॉलमवर आपटून गंभीर दुखापत केली.
प्लंबरने दुचाकी पळविली
पिंपरी : एक प्लंबर काही कामानिमित्त दुसऱ्याची दुचाकी घेऊन गेला. मात्र, परत दुचाकी आणून न देता पसार झाला. ही घटना शाहूनगर, चिंचवड येथे घडली. राजेश बन्सल (रा. चिखली) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी अनिल नारायण बोडके (रा. चैत्रवेल सोसायटी, शाहूनगर, चिंचवड) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पाइप बसविण्यासाठी पाना घेऊन येतो, असे सांगून आरोपी हा फिर्यादी यांची दुचाकी घेऊन गेला. मात्र ती परत न आणता दुचाकीचा अपहार केला.
