‘पीएमआरडीए’ची मार्चपासून ४३७ प्रस्तावांवर कार्यवाही
पिंपरी, ता. ८ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) यंदा एक मार्च ते १० ऑक्टोबर दरम्यान सुमारे आठ महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ४३७ प्रस्तावांवर कार्यवाही केली. विकास व परवानगी विभागामार्फत विविध प्रकारच्या बांधकाम व विकास कामांवरील परवानग्या जलदगतीने दिल्या जात आहेत.
या विभागाकडे बांधकामाशी संबंधित विविध प्रकारची कामे मोठ्या प्रमाणात येतात. नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच विकासक यांच्याकडून दाखल झालेल्या अर्जांची तपासणी संबंधित सहायक नगर नियोजनकार (एटीपी) यांच्या मार्फत होते. नियमानुसार आवश्यक दुरुस्त्या, बांधकाम आराखडे व अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच अंतिम मंजुरी दिली जाते.
‘पीएमआरडीए’ने मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांत ऑनलाइन प्रणाली आणखी कार्यक्षम केली. त्यामुळे अर्जदारांना जास्त फेऱ्या न मारता अर्जाची स्थिती ऑनलाइन पाहता येते. या पारदर्शकतेमुळे नागरिकांचा विश्वास वाढल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे या क्षेत्रातील नियोजनबद्ध शहरी विकासाला चालना मिळणार असून आगामी काळात मंजुरी प्रक्रियेत आणखी गती आणि सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
तपशील
२२७ ः बांधकाम परवानग्या
५३ ः सुधारित बांधकाम परवानग्या
७१ ः अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्रे
५० ः अंशतः भोगवटा
१२ ः तात्पुरते रेखांकन
८ ः अंतिम रेखांकन
१६ ः बांधकाम परवाना नूतनीकरण
४३७ ः एकूण
