ओला आणि सुका कचरा वेगळा द्यावा
पिंपरी, ता. ८ : पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक भागांमध्ये राहणारे नागरिक ओला आणि सुका कचरा वेगळा देत नाहीत. त्यामुळे कचरा वर्गीकरणाचे नियम पाळून सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने नागरिकांना केले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमानुसार प्रत्येक नागरिकांनी घरगुती तसेच व्यावसायिक कचऱ्याचे वर्गीकरण करून देणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने महापालिका शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविते. यातून नागरिक, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांमध्ये ‘कचरा विलगीकरण हीच खरी स्वच्छतेची गुरुकिल्ली आहे’ असा संदेश दिला जातो.
कचरा विलगीकरणासाठी महापालिकेने सोसायट्या आणि संस्थांसाठी वेगळ्या रंगांचे दोन डबे उपलब्ध केले आहेत. त्यांचा योग्य वापर केल्यास कचऱ्याचे परिणामकारक वर्गीकरण होईल. या प्रक्रियेमुळे पुढील टप्प्यांमध्ये खतनिर्मिती, पुनर्वापर आणि पुनर्निर्मिती सुलभ होईल. त्यामुळे नागरिकांनी कचरा वर्गीकरण करून स्वच्छ, आरोग्यदायी व पर्यावरणपूरक शहरनिर्मितीत सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रकार आणि वर्गीकरण
- ओला : भाजीपाल्याच्या काड्या, फळांच्या साली, उरलेले अन्न, फुले, बागेतील पाने व अन्य जैविक प्रकार
- सुका : प्लास्टिक, कागद, धातू, बाटल्या, पॅकेजिंग साहित्य, थर्माकोल, पुनर्वापरास योग्य इतर वस्तू
- घरगुती घातक : बंद पडलेल्या ट्यूबलाईट, बॅटऱ्या, बल्ब, तुटलेल्या धारदार वस्तू, रसायने, इंजेक्शन, जैववैद्यकीय प्रकार
- सॅनिटरी : सॅनिटरी पॅड्स, डायपर्स, बॅंडेज
- ई : खराब संगणक, लॅपटॉप, सीपीयू, टेलिव्हिजन संच, इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आदी
निरीक्षण पथकांची नियुक्ती
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने याबाबत स्वतंत्र निरीक्षण पथके नेमली आहेत. त्यांच्याकडून कचरा संकलनावेळी रोज विलगीकरणाची तपासणी होते. विलगीकरण न करणारे नागरिक, सोसायट्या किंवा व्यावसायिक आस्थापनांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
पिंपरी चिंचवड स्वच्छ आणि सुंदर ठेवणे आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. नागरिकांनी कचरा वर्गीकरणाचे नियम पाळून सहकार्य करावे, जेणेकरून शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी आणि पर्यावरणपूरक होईल.
- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
