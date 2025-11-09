‘वंदे मातरम्’मधून विद्यार्थ्यांना स्फूर्ती
(मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी, मोशी)
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी मोशी येथील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’च्या १५०व्या वर्षपूर्तीनिमित्त विशेष कार्यक्रम झाला. ‘वंदे मातरम्’च्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाचा गौरव करणे; एकता, त्याग आणि मातृभूमी प्रेमाचे मूल्य विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविणे, हा कार्यक्रमाचा उद्देश होता. सामूहिक ‘वंदे मातरम्’ म्हटल्यानंतर या गीताचा इतिहास, लेखक बंकिमचंद्र चटर्जी यांचे योगदान आणि गीतामागील देशभक्तीचा संदेश याबाबत माहिती दिली. भाषण आणि घोषवाक्य लेखन स्पर्धा झाली. एकता आणि देशसेवेचा संदेश दिला. बी.फार्मसीचे पहिल्या वर्षातील विद्यार्थी यश नागरे आणि आयुष सोनवणे यांनी संयोजन केले. प्राचार्य डॉ. एस. एन. ढोले म्हणाले, ‘‘देशभक्ती, सामाजिक जबाबदारी आणि एकात्मतेच्या मूल्यांचे पालन विद्यार्थ्यांसह सर्वांनी करावे.’’
मार्केटिंग आणि अंदाजाची दिवाळी
- नेहा वडगावे (आयआयसीएमआर)
आयआयसीएमआर एमबीए विभागामार्फत ‘दिवाळी फेस्टिव्हल : ग्राहक खर्च आणि अंदाज’ विषयावर विद्यार्थी विकास कार्यक्रम झाला. विद्यार्थ्यांनी ‘मार्केटिंग’ आणि ‘बिझनेस ॲनालिटिक्स’ विषयांवर सादरीकरण केले. दिवाळीच्या काळातील ग्राहक खर्चातील प्रवृत्ती, बाजारातील बदल आणि भविष्यातील खर्चाचा अंदाज यावर विश्लेषण केले. डॉ. सुधीर हसामनीस यांनी परीक्षण केले. डॉ. अभय कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन लाभले. डॉ. सरिता सॅमसन आणि शीतल माने यांच्या मार्गदर्शनाखालील गटांनी अनुक्रम विजेते व उपविजेतेपद पटकावले. विद्यार्थ्यांसाठी सैद्धांतिक ज्ञान आणि वास्तव व्यावसायिक समज यांचा संगम ठरला. विद्यार्थ्यांनी दाखवलेले विश्लेषणात्मक कौशल्य आणि सर्जनशीलता सर्वांच्या प्रशंसेस पात्र ठरली.
