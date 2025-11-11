‘नामफलक, दिशादर्शक फलक बसवा’
सोमाटणे, ता. ११ : उर्से उड्डाणपुलावरून द्रुतगती मार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर नामफलक व दिशादर्शक फलक बसवावेत, अशी मागणी भूमाता शेतकरी कृती समितीने केली आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील उर्से उड्डाणपुलावर मुंबईकडे जाणाऱ्या बाजूस ठळक अक्षरातील दिशादर्शक फलक नसल्याने वाहनचालकांची मोठी गैरसोय होत आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी उर्से खिंडीमार्गे येणाऱ्या वाहनचालकांना प्रवेशमार्ग लक्षात येत नाही. त्यामुळे त्यांची फसगत होऊन ते उर्से गावाकडे जातात आणि नंतर परत मागे फिरावे लागते. दरम्यान, उर्से टोलनाक्याचे स्थलांतर झाल्याने या परिसरात रात्री पोलिस किंवा स्थानिक नागरिक यांपैकी कोणी नसते. परिणामी, वाहनचालकाचा वेळ आणि इंधनाचा अपव्यय होतो. या त्रासातून मुक्तता मिळावी यासाठी रस्तेविकास महामंडळाने उर्से उड्डाणपुलावर ठळक मराठी अक्षरातील नामफलक आणि दिशादर्शक फलक तातडीने बसवावेत, अशी मागणी भूमाता शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष धामणकर यांनी केली आहे.
