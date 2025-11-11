राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सेवाभावी संस्थांची मातृसंस्था
पिंपरी, ता. ११ ः ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही देशप्रेमाने भारावून कार्यरत असलेल्या सर्व सेवाभावी संस्थांची मातृसंस्था आहे,’’ असे प्रतिपादन विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय सहमंत्री महेंद्र ऊर्फ दादा वेदक यांनी केले.
भोसरीतील पांजरपोळ येथे झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. पुणे ग्रामीण विभागातील विश्व हिंदू परिषदेच्या चार जिल्ह्यांतील प्रमुख पदाधिकारी वर्गातील कार्यकर्त्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले. विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र प्रांत मंत्री किशोर चव्हाण, प्रांत सहमंत्री आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सतीश गोरडे, प्रांत सहमंत्री नितीन वाटकर, विभाग मंत्री सोमनाथ दाभाडे आदी मान्यवरांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
वेदक म्हणाले, ‘‘डॉ. केशव हेडगेवार यांनी समर्पित भावनेने शंभर वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. देशभरात राष्ट्रभावनेने प्रेरित होऊन असंख्य कार्यकर्ते देशाच्या उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या सेवाभावी संस्थांमधून आपले आयुष्य वेचित आहेत. जरी संस्था वेगवेगळ्या नावाने अस्तित्वात असल्यातरी यामधील कार्यकर्ते एकविचाराने परस्परपूरक भावनेतून नि:स्पृह, नि:स्वार्थपणे काम करीत आहेत अन् हीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांची खरी शक्ती आहे.’’ किशोर चव्हाण, नितीन वाटकर, संतोष खामकर, नितीन महाजन, ॲड. मृणालिनी पडवळ, संजय गोडबोले, दयानंद शिंदे, अप्पा कुलकर्णी यांनीदेखील मनोगत व्यक्त केले. सोमनाथ दाभाडे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाच्या संयोजनात धनंजय गावडे, ललित झुनझुनवाला, नाना सांवत, नवनाथ साकोरे, संभाजी बालघरे, किरण शिंदे, अरविंद लंघे यांनी सहकार्य केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.