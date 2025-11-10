गुन्हे वृत्त
अतिक्रमण कारवाईत अडथळा
आणल्यामुळे आठ जणांवर गुन्हा
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथक शासकीय कर्तव्य करीत असताना अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी आठ जणांवर गुन्हा दाखल झाला. रहाटणी फाटा परिसरात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी महापालिकेच्या ‘ग’ प्रभाग कार्यालयातील मुख्य लिपिक तथा अतिक्रमण निरीक्षक मनीष बंडोपंत जगताप (रा. मोरेवस्ती, चिखली) यांनी काळेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी सागर अब्दुल बागवान (रा. एकता कॉलनी, थेरगाव), मारुती नागेराव निंबाळकर (रा. रहाटणी), धनाजी येळकर पाटील (रा. थेरगाव, पुणे) तसेच पाच महिलांवर गुन्हा दाखल केला.
-----------------
पिंपरीत तरुणावर तलवारीने हल्ला
पिंपरी : पिंपरीत दोन जणांनी एका तरुणावर तलवारीने प्राणघातक हल्ला केला. यात तरुण गंभीर जखमी झाला. या प्रकरणी आकाश पांडुरंग गायकवाड (रा. पिंपरी) यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी राहुल मनोज लखन आणि साहिल शक्ती बहोत (दोघेही रा. पिंपरी) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी पिंपरी पुलाखाली थांबलेले असताना आरोपी त्यांच्याजवळ आले. आरोपी राहुलने शिवीगाळ करत, आमच्याविरुद्ध पोलिसांना तक्रार करणार का,’ अशी विचारणा करीत फिर्यादीला जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर दोघांनी फिर्यादीवर तलवारीने वार केले, तसेच तलवार हवेत फिरवत त्यांनी दहशत निर्माण केली.
-----------
बेकायदा पिस्तूल बाळगल्याने अटक
पिंपरी : बेकायदारित्या पिस्तूल बाळगलेल्या एकाला संत तुकारामनगर पोलिसांनी नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमजवळ अटक केली. शैलेश ऊर्फ सुच्या विजय कसबे (रा. गंजपेठ, पुणे) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी त्याच्याकडून एक पिस्तूल आणि दोन काडतुसे असा एकूण ५१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला.
---------------
किरकोळ कारणावरून तरुणाला मारहाण
पिंपरी : किरकोळ कारणावरून दोन तरुणांनी चिंचवडमधील रामनगर परिसरात एका तरुणाला मारहाण केली. या प्रकरणी विकास रामप्रवेश चौधरी (रा. रामनगर, चिंचवड) यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी रवी प्रकाश पाटेकर (रा. दत्तनगर, चिंचवड) आणि सूरज नावाच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी आणि त्यांचे नातेवाईक पंकज परशुराम यादव त्यांच्या घरासमोरील कट्ट्यावर गप्पा मारत होते. ‘आमच्याकडे का बघता,’ असे म्हणत त्यांनी वाद घातला. भांडण सोडवण्यासाठी फिर्यादीचे घरातील लोक आणि शेजारी आले असता, त्यांनाही आरोपींनी शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी दिली.
------
गांजा बाळगल्याने एकाला अटक
पिंपरी : विक्रीसाठी गांजा बाळगलेल्या एका तरुणाला देहूरोड पोलिसांनी देहूरोड येथील थॉमस कॉलनीजवळ अटक केली. सिद्दीकी अताऊर रेहमान शेख (२९, आंबेडकरनगर झोपडपट्टी, देहूरोड) याला आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडे १३ हजार १५० रुपये किमतीचा गांजा आढळला. याप्रकरणी अफताब समीर शेख (रा. गांधीनगर, देहूरोड, पुणे) याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. अफताबने सिद्दीकीला गांजा दिल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले.
-------------
