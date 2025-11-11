द्रुतगतीच्या लेन विस्तारासाठी जमीन देणार नाही
सोमाटणे, ता. ११ : द्रुतगती मार्गाच्या लेन विस्तारासाठी नव्याने जमीन संपादन न करता पूर्वीच्याच जागेतच विस्तार करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
अडीच दशकांपूर्वी ९४ किलोमीटर लांबीच्या पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी शासनाने नव्वद मीटर रुंदीच्या क्षेत्रातील शेकडो एकर शेतजमिनी अल्प मोबदला दराने घेतल्या होत्या. त्यावेळी शेतकऱ्यांना सेवा रस्ता निर्माण करणे आणि घरातील सदस्यांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचे तोंडी आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, द्रुतगती मार्गाचे काम पूर्ण होऊन अडीच दशक उलटले तरी या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. याविरोधात शेतकरी संघटनांनी वारंवार आंदोलन, उपोषण आणि रस्ता रोको केले, तरी अद्याप मागण्यांची दखल घेतली नाही, अशी माहिती भूमाता शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष धामणकर यांनी सांगितले. या वेळी भारतीय किसान संघाचे तालुका अध्यक्ष विश्वनाथ शेलार, जमीन हक्क परिषदेचे अध्यक्ष माउली सोनवणे, कृष्णा कारके, सुनील गुजर, गुलाब घारे, नीलेश मुंहे, संतोष केदारी आणि विलास दळवी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
