महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत चार टप्प्यात
पिंपरी, ता. १० ः महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांची आरक्षण सोडत चार टप्प्यात काढली जाणार आहे. मंगळवारी (ता. ११) सकाळी ११ वाजता चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात काढल्या जाणाऱ्या सोडत कार्यक्रमाची निवडणूक विभागाची तयारी पूर्ण झाली आहे. सोडत काढण्याची रंगीत तालीम सोमवारी प्रेक्षागृहात करण्यात आली.
पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्याच्या तयारीची रंगीत तालीम डॉ. पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झाली. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, तृप्ती सांडभोर, पोलिस उपायुक्त श्वेता खेडकर, सहाय्यक पोलिस आयुक्त विठ्ठल कुबडे, स्मार्ट सिटीचे सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव उपस्थित होते. सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.
वाहनांना बंदी
प्रभाग आरक्षण सोडत काढण्याच्या वेळी शासकीय वाहने वगळता सर्व प्रकारच्या वाहनांना चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहाच्या आवारात प्रवेश बंदी असेल. या ठिकाणी कोणीही खासगी वाहने आणू नयेत, असे आवाहन निवडणूक विभागाने केले आहे.
अशी निघेल सोडत
- महापालिका प्रभागांमध्ये राखीव जागा वाटप करून नियम २०२५ नुसार प्रथम अनुसूचित जाती महिला आरक्षण सोडत काढणे
- अनुसूचित जमाती महिला आरक्षण सोडत काढणे
- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाची सोडत काढणे व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिलांसाठी वाटपाची कारवाई नियमानुसार करणे
- सर्व साधारण महिलांसाठी जागा आरक्षित करणे
