मारहाणप्रकरणी तिघांवर गुन्हा
पिंपरी : अल्पवयीन मुलांच्या फिरायला जाण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून दोघांना बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना चिखलीतील पंतनगर कॉलनी येथे घडली. सफरअली बिपकअली शेख आणि अरसदअली शेख (दोघेही रा. पंतनगर कॉलनी, जाधववाडी, चिखली) तसेच त्यांचा साथीदार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तर हुझेपा हालीम खान (रा. पंतनगर, कॉलनी, जाधववाडी, चिखली) असे जखमीचे नाव असून या प्रकरणी त्यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीचा भाऊ हा आरोपी सफरअली याच्या मुलाला फिरायला घेऊन जात असल्याच्या कारणावरून आरोपींनी फिर्यादी यांचे वडील अलीम अब्दुल खान यांना शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. सफरअली शेख याने प्लॅस्टिकच्या पाइपने त्यांच्या डोक्यात मारहाण केली. दरम्यान, फिर्यादी भांडण सोडविण्यासाठी गेले असता त्यांनाही मारहाण केली.
तरुणाला सळईने मारहाण; दोघांवर गुन्हा
पिंपरी : तरुणाला लाथाबुक्क्यांनी व सळईने बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना रावेत येथे घडली. अमोल अशोक कांबळे (वय २८) आणि अमित बापू कांबळे (वय २९, दोघेही रा. आनंदनगर झोपडपट्टी, चिंचवड स्टेशन) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर शुभम विकास चव्हाण (रा. थरमॅक्स चौक, चिंचवड) असे या घटनेत जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव असून या प्रकरणी त्यांनी रावेत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी हे कचरा घेण्यासाठी रावेत गावठाण येथे थांबले होते. त्यावेळी तिथे आलेल्या आरोपींनी त्यांना शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. तर आरोपी अमित कांबळे याने सळईने फिर्यादीच्या डोक्यात फटका मारून जखमी केले.
गुटख्याचा साठा जप्त; एकाला अटक
पिंपरी : शासनाने बंदी घातलेल्या गुटखा, तंबाखू आणि पानमसाल्याचा एक लाख १३ हजार २५० रुपयांचा साठा पोलिसांनी जप्त केला. याप्रकरणी चिखली पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. ही कारवाई चिंचवड येथे करण्यात आली. स्वप्निल गुणवंत जाधव (वय ३२, रा. जिजामाता पार्क, चिंचवड) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपी स्वप्निल जाधव याने शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून गुटखा, तंबाखू व पानमसाला विक्रीसाठी ठेवला होता. याबाबत माहिती मिळाली असता पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत एक लाख १३ हजार २५० रुपयांचा गुटखा, तंबाखू आणि पानमसाला व आठ लाखांची मोटार असा एकूण नऊ लाख १३ हजार २५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.