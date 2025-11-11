पिंपरी महापालिका आरक्षण सोडत
आरक्षण सोडत जोड
--
पिंपरी चिंचवड लोकसंख्या
संवर्ग / लोकसंख्या
एससी / २,७३,८१०
एसटी / ३६,५३५
एकूण / १७,२७,६९२
(२०२१ मध्ये जनगणना न झाल्याने २०११ ची लोकसंख्या गृहित धरली आहे. एससी आणि एसटी संवर्गासाठी एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात संबंधित संवर्गाची लोकसंख्या किती आहे, त्यानुसार जागा निश्चित केल्या जातात. त्यांच्यासाठीचे आरक्षण प्रभागांतील उतरत्या क्रमाने निश्चित केले जाते. त्यातून संबंधित संवर्गातील महिलांच्या जागा निश्चित केल्या जातात.)
दृष्टिक्षेपात महापालिका सदस्य
संवर्ग / सदस्य (खुला/महिला)
एससी / २०/ १०
एसटी / ३ / २
ओबीसी / ३४ / १७
सर्वसाधारण / ७१ / ३५
एकूण / १२८ / ६४
(सर्वसाधारण जागेवर कोणत्याही संवर्गातील पुरुष व महिला निवडणूक लढवू शकतात. एससी, एसटी, ओबीसी संवर्गातील राखीव जागांवर त्या त्या संवर्गातील महिला निवडणूक लढू शकतात. ओबीसी संवर्गासाठीचे आरक्षण एकूण जागा २७ टक्के आरक्षणाच्या प्रमाणात निश्चित करून त्या जागांमधून ५० टक्के जागा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित केल्या जातात.)
महिला सदस्य जास्त असणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या ३२ प्रभागांतील १२८ पैकी ६४ जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. त्यात एससी, एसटी, ओबीसींसह खुल्या वर्गातील महिलांचाही समावेश आहे. मात्र, खुल्या ६४ जागांवरही महिला निवडणूक लढवू शकतात. यात एससी संवर्गातील १०, एसटी संवर्गातील एक आणि ओबीसी संवर्गातील १७ अशा २८ जागांचाही समावेश आहे. त्यामुळे सभागृहात महिलांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक राहू शकते.
‘सौ’सह ‘श्री’ एकाच प्रभागात
माजी नगरसेवकांसह अनेक नवीन इच्छुकांनी महापालिका निवडणूक लढण्याची तयारी केली आहे. यात एससी, एसटी, ओबीसी संवर्गातील पुरुषांचा समावेश आहे. मात्र, त्यांच्या संभाव्य प्रभागातील जागा त्यांच्या संवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीची तयारी केलेल्या पुरुषांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याची स्थिती आहे. मात्र, प्रभाग क्रमांक ३० वगळता ३१ प्रभागातील ड जागा आणि प्रभाग २, १०, १८, १९, २२ मधील क जागा सर्वांसाठी खुली आहे. अशा जागांवर आरक्षित संवर्गातील पुरुषांसह महिलांनाही निवडणूक लढविता येणार आहे. त्यामुळे एकाच प्रभागात ‘सौ’सह ‘श्री’ही निवडणूक लढवू शकतात. यांसह सर्वसाधारण (खुल्या) संवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झालेल्या प्रभाग १, ३, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २५, २६, २७, २८, ३१,३२ या २५ प्रभागांतही ‘सौं’ आणि ‘श्री’ निवडणूक लढवू शकतात.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.