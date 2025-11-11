मारुंजीत दहा तास वीजपुरवठा खंडित
पिंपरी, ता. ११ ः महावितरणच्या उपकेंद्रातील वीजवाहिनीत बिघाड झाल्याने मारुंजीतील बहुतांश भागातील वीजपुरवठा मंगळवारी (ता.११) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास विस्कळीत झाला. सुमारे दहा तास वीजपुरवठा खंडित राहिल्याची तक्रार नागरिकांनी केली.
हिंजवडी - २ जवळील महापारेषणच्या उच्चदाबकेंद्रातील बॅकफीड निकामी झाल्याने हा प्रकार घडला. त्याने आयटी कर्मचाऱ्यांना मनःस्तापाला सामोरे जावे लागले. मारुंजीतील बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्यांना याचा फटका बसला.
एरवीही दिवसातून किमान दोन वेळा वीजपुरवठा विस्कळीत होत असल्याची तक्रार मारूंजीतील नागरिकांनी केली आहे.
आमच्या सोसायटीमध्ये मंगळवारी मध्यरात्री १.३० वाजता वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यानंतर पाच वाजता पुन्हा तो सुरळीत करण्यात आला. मात्र, बिघाड दुरुस्त न झाल्याने पुन्हा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. एकूण दहा तास वीज नसल्याने सर्वच नागरिकांची गैरसोय झाली. दररोज दिवसातून एक ते दोन वेळा काही काळासाठी वीज जाते. यावर ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
- श्रीकांत साळुंखे, रहिवासी, मारुंजी
मंगळवारी रात्री जो बिघाड झाला; त्यावर आम्ही तातडीने काम करून वीजपुरवठा सुरळीत केला आहे. मेट्रोची कामे, रस्त्यावरील खोदकामे, पाऊस यामुळे वीजवाहिनी तुटत आहे. वीजपुरवठा थोड्या वेळासाठी खंडित होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यावरही उपाययोजना आम्ही करत आहोत.
- आनंद घुले, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.