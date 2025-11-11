वाहन कार्यशाळा पतपेढीत पाच कोटी रुपयांचा अपहार
पिंपरी, ता. ११ : चिंचवडमधील बिजलीनगर परिसरातील मध्यवर्ती वाहन कार्यशाळा (सेंट्रल व्हेईकल वर्कशॉप) कर्मचारी सहकारी पतपेढीमध्ये ठेवीदारांच्या चार कोटी ९० लाख ७८ हजार रुपयांचा अपहार करण्यात आला. या पतसंस्थेचे दीडशे ठेवीदार आहेत.
याप्रकरणी पतपेढीचा व्यवस्थापक प्रभाकर हनुमंत केदारी (रा. चिंचवड) याच्यासह चार पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला. डी. एस. चौगुले (रा. दळवीनगर, चिंचवड), बी. एल. खांडेभराड (रा. मेदनकरवाडी, चाकण), डी. डी. नलावडे (रा. नंदनवन सोसायटी, चिंचवड) आणि एन. के. दुर्गे (रा. नांगरगाव, लोणावळा) अशी इतर आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी सहकारी संस्थेचे विशेष लेखापरिक्षक राजेंद्र सीताराम कांबळे यांनी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. केदारीने व्यवस्थापक असताना २०२२ पासून ठेवीदारांकडून घेतलेली तीन कोटी ८५ लाख ७३ हजार रुपयांची रक्कम परत दिली नाही. सह्यांचे अधिकार असलेल्यांचे कोरे धनादेश (बेअरर चेक) घेऊन त्याने त्यावर पतपेढीतील खातेदारांची नावे लिहिली. त्यानंतर पीडीसीसी बँकेतून रोख रकमेत काढून त्याने ती स्वतःसाठी वापरली.
याशिवाय २००७ ते २०२२ पर्यंतच्या शासकीय लेखापरीक्षण अहवालानुसार केदारीने पतपेढीच्या पीडीसीसी बँकेच्या चालू खात्यातून वेळोवेळी तीन कोटी रुपये त्याच्या व पत्नीच्या नावावर काढले. त्याची नोंद आर्थिक पत्रकामध्ये न घेता त्याआधारे बनावट हिशेब तयार करून त्याने अपहार केला. यासह दैनंदिन व्यवहारांची नोंद ठेवण्याचे पुस्तक व जमा पावतीनुसार त्याने एक कोटी ९० लाखांचा अपहार केला.
