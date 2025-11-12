हवामानातील बदलामुळे सर्दी-खोकल्याचे आजार वाढले
सोमाटणे, ता. १२ ः तापमानातील बदलाने सर्दी, खोकला, थंडी तसेच तापाचे आजार वाढले असून नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
मागील दोन आठवड्यापासून पावसाने पूर्ण उघडीप दिली असून तापमानात बदल झाला आहे. दिवसाचे तापमान वाढले तर रात्रीच्या तापमानात घट झाली आहे. यामुळे दिवसा ऊन व रात्री थंडी अशी हवामानाची स्थिती झाली आहे. या हवामान बदलाचा परिणाम मानवी आरोग्यावर होऊ लागला असून ग्रामीण भागात सर्दी खोकला, थंडी आणि तापाचे रुग्ण वाढले आहेत. सध्या मावळात भात कापणीच्या कामांना वेग आला आहे.
शेतकऱ्यांनी दुपारच्या वेळी वाढलेल्या तापमानात विश्रांती घेणे गरजेचे आहे. असे असताना शेतकरी विश्रांती न घेता दिवसभर भात कापणीची कामे करतात. तहान लागल्यानंतर तेथे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करतात. यामुळे आजार वाढण्याचा धोका आहे. हे आजार टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दुपारच्या वेळी विश्रांती घ्यावी, सनकोटचा वापर करावा, शरीराच्या गरजेनुसार भरपूर पाणी प्यावे, पाणी स्वच्छ,
उकळलेले किंवा निर्जंतूक केलेले वापरावे. ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठा करताना पाणी निर्जंतुक करावे, असे आवाहन प्राथमिक आरोग्य केंद्र आढले येथील आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
