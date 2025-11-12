महापालिकेकडून पाच शहरांना स्वच्छतेचे धडे
पिंपरी, ता. १२ : ‘स्वच्छ शहर जोडी’ उपक्रमांतर्गत केंद्र सरकारने पिंपरी चिंचवड महापालिकेची निवड ‘मार्गदर्शक शहर’ म्हणून केली आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील पाच छोट्या शहरांना स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाचा हा उपक्रम आहे.
‘स्वच्छ शहर जोडी’ उपक्रमांतर्गत सुरगाणा (जि. नाशिक), लखांदूर (जि. भंडारा), मंचर (जि. पुणे), जामखेड (जि. अहिल्यानगर) आणि आळंदी (जि. पुणे) या पाच नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या प्रतिनिधींसाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्रांचा अभ्यास दौरा पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आयोजित केला होता. या उपक्रमाचा उद्देश स्वच्छतेच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शहरांचा अनुभव इतर शहरांपर्यंत पोहोचवणे आणि शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शन करणे आहे. या अंतर्गत आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल, सहायक आयुक्त अमित पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास दौरा झाला. सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची (एसटीपी) पाहणी यावेळी करण्यात आली. तसेच कचरा विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि नागरिकांचा सहभाग या सर्व टप्प्यांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता हरविंदरसिंग बन्सल, उपअभियंता योगेश आल्हाट, पंकज द्विवेदी, कनिष्ठ अभियंता स्वालीहा मुल्ला, मुख्य आरोग्य निरीक्षक उद्धव डवरी, आरोग्य निरीक्षक संदीप राठोड, आकाश पुरी, अक्षय पाटील, रिनी रिजोनिया आणि भरत साळुंखे आदींनी उपस्थित प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले.
शहरातील महत्त्वाचे प्रकल्प
- मोशीतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प
- हॉटेल वेस्ट टू बायोगॅस युनिट
- बांधकाम राडारोडा प्रक्रिया प्रकल्प
- कचरा बायोमायनिंग जुना प्रकल्प
- दापोडीतील शून्य कचरा प्रकल्प
- जुन्या वस्तूंचे संकलन आणि पुनर्वापर ‘आरआरआर’ केंद्र
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अनुभवातून आमच्या शहरात स्वच्छतेसाठी नवी दिशा मिळेल, अशी आशा प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. स्मार्ट कचरा ट्रॅकिंग प्रणाली, डिजिटल मॉनिटरिंग साधने आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्पर प्रतिसाद देणारी यंत्रणा याविषयी अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. वेस्ट टू एनर्जी व बायोगॅस प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारी स्वच्छ ऊर्जा आणि कार्बन उत्सर्जनात होणारी घट याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त
