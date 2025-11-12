गुन्हे वृत्त
कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार जखमी
पिंपरी ः कारने दुचाकीला धडक दिल्याने दुचाकीस्वार तरुण गंभीर जखमी झाला. ही घटना जय गणेश साम्राज्य चौक, पुणे-नाशिक रोड, मोशी येथे घडली.
नंदकिशोर महेश रणदिवे (वय २२) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. राजेंद्र मारुती बेंडे (वय ४७, रा. वृंदावन सोसायटी जवळ, चांडोली रोड, मंचर) असे गुन्हा दाखल झालेल्या कार चालकाचे नाव आहे. महेश तानाजी रणदिवे (वय ४०, रा. सेक्टर क्र. २, इंद्रायणीनगर, भोसरी) यांनी याबाबत एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादीचा मुलगा नंदकिशोर त्याच्या दुचाकीवरून जात असताना आरोपी बेंडेच्या कारने धडक दिली. यात रणदिवे याच्या पाय, हात आणि डोक्याला गंभीर दुखापती झाल्या.
गुटखा विक्री प्रकरणी तरुणास अटक
पिंपरी ः गुटखा विक्री करणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी चिखली गाव येथे अटक केली. रुस्तम सल्लाउद्दीन खान (वय ३०, रा. आकुर्डी) असे अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल किरण काटकर यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने प्रतिबंधित केलेला गुटखा विक्रीसाठी चिखलीत आल्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिसांनी रुस्तम याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ७५ हजार ५१० रुपये किमतीचा गुटखा आणि तीन लाख रुपये किमतीची कार जप्त करण्यात आली आहे.
तडीपार गुंडाला शस्त्रासह अटक
पिंपरी ः पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केलेल्या गुंडाला शस्त्रासह धनगर बाबा मंदिराजवळ अटक करण्यात आली. आरोपी त्याचा तडीपारीचा कालावधी संपण्यापूर्वी विनापरवाना शहरात आला होता.
स्वप्नील संजय येडते (वय २६, रा. थेरगाव) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल प्रमोद कदम यांनी काळेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी स्वप्नील याचा तडीपारीचा कालावधी संपण्यापूर्वी तो कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता शहरात आला. तसेच त्याने स्वतःकडे शस्त्र बाळगले. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडील कोयता जप्त करण्यात आला.
गॅस रिफिलिंग प्रकरणी दोघांना अटक
पिंपरी ः ज्योतिबानगर तळवडे येथे बेकायदेशीरपणे गॅस रिफिलिंग करणाऱ्या दोघांना अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली. राहुल गयाप्रसाद ठाकूर (वय २९), कमल पुरुषोत्तम ठाकूर (वय ३२, दोघेही रा. तळवडे. मूळ रा. उत्तर प्रदेश) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल मितेश यादव यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी कोणतीही परवानगी न घेता घरगुती वापराच्या सिलिंडर मधून रिकाम्या सिलिंडर मध्ये गॅस रिफील केले. गॅस रिफिलिंग करत असताना आरोपींनी कोणतेही सुरक्षेची काळजी घेतली नाही. तसेच रिफील केलेल्या सिलिंडरची बाजारात चढ्या दराने विक्री केली. अमली पदार्थ विरोधी पथकाने कारवाई करत आरोपींकडून ३३ घरगुती आणि सहा व्यावसायिक सिलिंडर, एक वजन काटा, गॅस रिफील करण्याचे साहित्य, तीन चाकी वाहन असा एकूण दोन लाख २९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
तरुणास पिस्तुलासह अटक
पिंपरी ः मोशी येथील स्मशानभूमी जवळ एमआयडीसी भोसरी पोलिसांनी कारवाई करत एक पिस्तूल जप्त करून एका तरुणाला अटक केली. कृष्णा विठ्ठल पवार (वय १९, रा. मोशी) असे अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल नितीन खेसे यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोशी स्मशानभूमी जवळ एकजण पिस्तूल घेऊन आल्याची माहिती मिळाल्यावर कृष्णा याला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे २० हजार रुपये किमतीचे पिस्तूल, एक जिवंत काडतूस जप्त केले.
