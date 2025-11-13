ताथवडेतील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर पालिकेचे प्रकल्प प्रस्तावित
स्पाइन रस्ता, एसटीपी, नागरी सुविधा निर्मितीचा विचार
पिंपरी, ता. १३ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील पशुसंवर्धन विभागाच्या ताथवडे येथील सुमारे १३ एकर जमिनीवर महापालिकेने विविध प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये स्पाइन रस्ता, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, नागरी सुविधा निर्मितीचा समावेश आहे. शिवाय, पशुसंवर्धन विभागाचीच पिंपरी चिंचवड पोलिस मुख्यालय आणि कवायत मैदानही विचाराधीन आहे.
ताथवडे येथे औंध-किवळे बीआरटी मार्ग आणि पवना नदी या दरम्यान पशुसंवर्धन विभागाची जमीन आहे. बीआरटी रस्ता आणि वाल्हेकरवाडी व निगडी-आकुर्डी प्राधिकरणातील स्पाइन रस्ता यांना जोडण्याचा विचार आहे. त्यासाठी पवना नदीवर पूल उभारून ४५ मीटर रुंद स्पाइन रस्ता निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. शिवाय, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासह नागरिकांच्या सोईसाठी नागरी सुविधा केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. याबाबत जुलै २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत आढावा बैठक घेतली होती.
पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून शहरातील नागरी सुविधा निर्मितीचे योग्य नियोजन व्हावे यासाठी ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनीवर प्रस्तावित स्पाइन रस्ता, २० दशलक्ष लिटर क्षमतेचा (एमएलडी) सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) विकसित करण्यासह त्या जमिनीवर वाढीव नागरी सुविधा उभारण्यासाठीचा एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. त्या जमिनीचा मोबदला पशुसंवर्धन विभागास देऊन महानगरपालिकेने जमीन ताब्यात घ्यावी, असा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्या बैठकीत दिला होता. शिवाय, महापालिकेने पिंपरी चिंचवडच्या प्रारूप विकास आराखड्यात (डीपी) ताथवडे येथील जागेचा समावेश केला आहे. तसेच, काही जागा यशदालाही दिली आहे. त्यावर प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे.
‘पशुसंवर्धन विभागाला पिंपरी महापालिकेने सुमारे १३ एकर जागा मागितली आहे. ती देण्यास पशुसंवर्धन विभाग सकारात्मक आहे. त्यामुळे संबंधित जागेवर स्पाइन रस्ता, एसटीपी व अन्य प्रकल्पांसाठी आरक्षणे दर्शविली आहेत. मात्र, जागा अद्याप ताब्यात आलेली नाही.’
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी चिंचवड महापालिका
