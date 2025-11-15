सकाळ संवाद
के. एस. बी चौकातील
शिल्प दुरुस्त करावे
महापालिकेने बऱ्याच चौका चौकातून सुशोभीकरण करून शिल्प उभारणी केली आहे. या स्मारकांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, त्यामुळे शिल्पांची विद्रुपीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. असेच एक शिल्प म्हणजे के. एस. बी चौकातील शिल्प तुटलेल्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे सुशोभीकरण केलेल्या ठिकाणी धुलिकरण आणि तुटलेल्या शिल्पामुळे विद्रूपीकरण होत आहे. तरी महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्वरित दखल घेऊन शिल्पाच्या परिसरात दुरुस्ती करावी.
-बी. एस. पाटील, संभाजीनगर
--------------------------
रावेत येथील सेक्टर ३२ डी. वाय. पाटील कॉलेजसमोर इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स कॉम्प्युटर अँड सॉफ्टवेअर बिल्डिंग शेजारी असलेल्या पदपथावरील पाण्याच्या वॉल्व्हमधून गेले अनेक दिवसांपासून पाणी वाहत आहे. हे पाणी पदपथावरून रस्त्यावर येत असल्यामुळे येथून चालणाऱ्या नागरिकांना घसरून पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तरी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या संबंधित पाणीपुरवठा विभागाने लवकरात लवकर या वॉल्व्हची दुरुस्ती करून जलवाहिनीमधून होणारी पाण्याची गळती थांबवावी.
-विलास रामचंद्र खरे, वाल्हेकर वाडी रोड, रावेत
