सह दुय्यम निबंधकासह २६ जणांवर गुन्हा दाखल
पिंपरी, ता. १५ : ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या १५ एकर ३२ गुंठे शासकीय जमिनीची परस्पर खरेदी-विक्री केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी विभागाने पोलिसात तक्रार दिल्यानंतर दस्तनोंदणी करणाऱ्या सह दुय्यम निबंधकासह जागेची खरेदी-विक्री करणाऱ्या २६ जणांवर दापोडी पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणी ताथवडे येथील शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्राचे प्रभारी प्रक्षेत्र व्यवस्थापक डॉ. अमोल आहेर यांनी दापोडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी जमिनीची विक्री करणारे दिलीप पुरुषोत्तम गुपचूप, अंजली अरविंद कार्ले, अपर्णा विकास पानसे, सुनीला सुधीर नारप्पनवर, अनंत नारायण धर्माधिकारी, विनायक नारायण धर्माधिकारी, दत्तात्रय हरिभाऊ गुपचूप, हर्षा हेमंत वैद्य, स्वाती संदीप लोहोगावकर, कीर्ती विश्वास रातोळीकर, हेमंत भालचंद्र पोटे, उज्वला उल्हास पिंगळे, रजनी प्रकाश कुलकर्णी, संजीवनी प्रफुल्ल पंडित, सुहासिनी अरुण गुपचूप, मंजिरी अभिजित कुलकर्णी, नलिनी भालचंद्र गुपचूप, राजन भालचंद्र गुपचूप, डी. वैशाली, सुनंदा पुरुषोत्तम पिंगळे, संजय जगन्नाथ गुपचूप, अविनाश जगन्नाथ गुपचूप, राजेंद्र जगन्नाथ गुपचूप तसेच जमीन खरेदी करणारे कपिल छोटम फकीर , सय्यद फैयाज मीर अजीमोद्दीन आणि याचे दस्त करणारे हवेली क्रमांक १७ येथील सह दुय्यम निबंधक सह दुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे-सांगळे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला.
दापोडी गावच्या हद्दीतील सह दुय्यम निबंधक हवेली क्रमांक १७ या कार्यालयात ताथवडे येथील सर्व्हे क्रमांक मधील १५ एकर ३२ गुंठे या मिळकतीच्या व्यवहाराची दस्त नोंद झाली. ही जागा शासकीय पशू पैदास प्रक्षेत्राच्या कायदेशीर ताब्यात आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय खरेदी विक्री करू नये, याबाबत या जागेच्या सात बारा उताऱ्यावर नोंद आहे. तरीही आरोपींनी सह दुय्यम निबंधक विद्या बडे-सांगळे यांच्या मदतीने खरेदीखत दस्त केले. शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय शासनाच्या ताब्यातील मालमत्ता गिळंकृत करण्याच्या हेतूने, आर्थिक लाभाच्या हव्यासापोटी, कालबाह्य सात बारा उताऱ्याचा वापर करून व अवैध दस्तऐवजाची नोंदणी करून शासनाची फसवणूक केली, असा आरोप आहे.
