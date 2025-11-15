धूम स्टाईलने दुचाकीवरून येत सोनसाखळी हिसकावणारा जेरबंद
पिंपरी, ता. १५ : भरधाव दुचाकीवरून ‘धूम स्टाईल’ने येत सोनसाखळी हिसकाविणाऱ्या अल्पवयीन चोरट्याला पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी पाठलाग करून पकडले. त्याला मदत करणारा व चोरीचा माल घेणाऱ्या सराफ व्यावसायिकालाही ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी सोनसाखळी चोरीचे बारा गुन्हे उघडकीस आणले असून सहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.
अल्पवयीन आरोपीला गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करणारा मुख्य आरोपी करण सुनील गोयल (वय ३७, रा. कोंढवा) व चोरीचे दागिने घेणारा सराफ व्यावसायिक मुरलीधर उदयलाल सोनी (रा. कोंढवा) यांना अटक करण्यात आली. सांगवी, वाकड, हिंजवडी परिसरात काळ्या रंगाच्या नंबरप्लेट नसलेल्या दुचाकीवरून भरधाव येत पादचाऱ्यांची सोनसाखळी हिसकावून चोरटा पसार होण्याचे प्रकार पाठोपाठ घडले होते. पोलिसांनी तपासासाठी सांगवी परिसरात पथके तैनात केली होती. चोरटा सांगवी भागात भरधाव दुचाकी पळवीत असल्याचे दिसताच पोलिसांनी पाठलाग करून त्याला ताब्यात घेतले.
अल्पवयीन असल्याने अटक होणार नाही. पोलिस आणि न्यायालय तुला लगेच सोडतील, असे सांगून गोयल गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करायचा. या कारवाईत सांगवी, वाकड, हिंजवडी, निगडी, बाणेर, चतुःश्रुंगी, हडपसर, मुंढवा, शिवाजीनगर, डेक्कन या पोलिस ठाण्यात दाखल असलेले सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.